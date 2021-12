La famille de Jean-Pierre Adams invitée par le PSG

Le PSG et l’OGC Nice se faisaient face ce mercredi sur la pelouse du Parc des Princes pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Et si cette partie n’a pu nous offrir aucun but (0-0), le club parisien étant toujours aussi poussif dans le jeu, ce match a au moins été l’occasion d’un joli geste de la part des dirigeants rouge et bleu. En effet, la famille du regretté Jean-Pierre Adams, parti le 6 septembre dernier, Bernadette, sa femme, Laurent, son fils, et Lenny, son petit-fils, ont tous trois été les invités du PSG au Parc des Princes. Autre beau geste, ils ont pu croiser Kylian Mbappé à la fin de la rencontre, Lenny (17 ans) étant un grand fan de l’attaquant parisien, nous a relaté le PSG via son site officiel.