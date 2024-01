La fausse polémique sur le numéro de maillot de Moscardo

Le Paris Saint-Germain l’a annoncé sur son site aujourd’hui, Gabriel Moscardo est un joueur du PSG. Il a signé un contrat jusqu’en 2028. On ne connaissait pas le nouveau numéro de maillot de l’ancien milieu de terrain des Corinthians. Le joueur de 18 ans a publié une photo de lui brandissant un maillot, et toute la toile s’est enflammée… pour rien.

« Moscardo » et « 44 », voilà ce qu’on pouvait lire sur le maillot de la pépite brésilienne. Une image qui porte à confusion, puisqu’Hugo Ekitike est en partance, et c’est lui qui détient ce numéro. Le Français est en conflit avec le club et ail aurait été hasardeux de voir un autre joueur porter son numéro avant même qu’il parte de la capitale.

Mais il n’en est rien, puisque ce sont les amis de Gabriel Moscardo qui lui ont floqué ce numéro de maillot. En référence à son ancien numéro lorsqu’il jouait pour les Corinthians. Plusieurs personnes ont donc alerté et ont ressorti une capture d’écran de la vidéo de présentation du joueur. On y voit le numéro 20 inscrit sur son short. Fin de la polémique.