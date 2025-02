La Fédération saoudienne dément la rumeur Luis Campos

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Luis Campos attise les convoitises. Mais Fédération saoudienne a démenti un intérêt pour le Portugais.

Si Luis Enrique a prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, l’avenir de Luis Campos reste toujours aussi flou à quelques mois de la fin de son contrat. Son duo avec le technicien espagnol fonctionne à merveille et la relation entre les différents étages du club est désormais fluide. Cependant, le conseiller sportif des Rouge & Bleu arrive en fin de contrat en juin prochain et de nombreux prétendants montrent un intérêt.

L’Arabie saoudite dément « d’éventuelles négociations » avec Campos

La Premier League (Arsenal, Chelsea) suivrait de près sa situation tandis que l’Arabie saoudite aimerait l’attirer avec une grosse offre (200M€ sur 10 ans, soit 20M€ par année) pour structurer et organiser à sa guise la future sélection en vue de la Coupe du monde 2034 organisée sur ses terres. Face à ces rumeurs insistantes, la fédération saoudienne de football a publié un communiqué pour démentir d’éventuelles négociations avec Luis Campos. « En réponse aux récentes spéculations médiatiques concernant d’éventuelles négociations avec le Portugais Luis Campos, actuel directeur sportif du Paris Saint-Germain, en vue de sa nomination à la tête de la direction technique de la Fédération, la Fédération Saoudienne de Football tient à préciser que cette information est totalement infondée », a déclaré la SAFF, dans des propos rapportés par RMC Sport, avant de poursuivre. « Elle souligne l’importance de s’appuyer sur des sources officielles et d’établir un contact direct avec son service de communication institutionnelle afin de garantir l’exactitude et la fiabilité des informations diffusées. »