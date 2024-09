La femme d’Angel Di Maria revient sur son départ du PSG

Angel Di Maria a passé sept ans au PSG. Même s’il aurait aimé poursuivre sa carrière à Paris, ses dirigeants ne lui ont pas proposé de prolongation de contrat. Sa femme est revenue sur ce sujet avec un goût amer.

Alors que le PSG voulait s’offrir Angel Di Maria à l’été 2014, ce dernier a finalement rejoint Manchester United. Mais un an seulement après son arrivée en Angleterre, El Fideo a souhaité partir, ne se sentant pas bien dans sa nouvelle aventure. Il a alors rejoint le PSG durant l’été 2015. Par ses performances sur le terrain, il est rapidement entré dans les cœurs des supporters du PSG. Pendant sept ans, il aura enchanté les fans avec ses gestes techniques, ses passes et ses buts. Arrivant en fin de contrat en juin 2022, il ne s’était pas vu proposer de prolongation de contrat, partant libre après 295 matches, 92 buts et 112 passes décisives, qui fait de lui le meilleur passeur de l’histoire des Rouge & Bleu et le neuvième meilleur buteur.

A voir aussi : Di Maria : « J’ai passé sept ans inoubliables au PSG »

« Tout était parfait. On n’avait pas envie de partir »

Ce jeudi, un documentaire sur sa vie et sa carrière a été dévoilé sur Netflix. Dans ce dernier, il est bien évidemment question du PSG. Dans le documentaire, Jorgelina Cardoso, la femme d’El Fideo, a lancé une petite pique aux dirigeants parisiens sur le départ de l’international argentin. « Tout était parfait. On n’avait pas envie de partir. Ils n’ont pas renouvelé son contrat. Ça m’a beaucoup énervé parce qu’Angel était un bon élément. Mais parfois, le marketing compte plus pour certains clubs que le fait d’avoir de bons joueurs. » Cette dernière a tout de même tenu à saluer les supporters du PSG qui ont « inondé d’amour » Angel Di Maria au moment de ses adieux.