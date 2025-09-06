Doué dembélé

La FFF communique sur les blessures de Dembélé et Doué

Blessés lors de la victoire de la France face à l’Ukraine (0-2), Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont quitté le rassemblement des Bleus.

Mauvaise soirée pour les joueurs du PSG en équipe de France. Déjà touché avant le rassemblement des Bleus, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure en raison d’une douleur aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Le numéro 10 du PSG était entré en jeu à la pause pour remplacer Désiré Doué, touché au mollet.

PSG – Longues absences à prévoir pour Dembélé et Doué

Coman appelé en renfort

Et ce samedi après-midi, la FFF a donné des précisions sur les états physiques des deux Parisiens. « Les deux joueurs ont passé la nuit à Clairefontaine comme l’ensemble du groupe et sont allés effectuer des examens médicaux en fin de matinée pour déterminer la nature exacte de leur blessure. » Ainsi, Ousmane Dembélé souffre d’une déchirure des ischio-jambiers droits tandis que Désiré Doué a été victime d’une déchirure du soléaire du mollet droit. Les deux joueurs ont été remis à la disposition de leur club, précise l’instance de football dans son communiqué. Et pour préparer la rencontre face à l’Islande mardi, Didier Deschamps a décidé de convoquer Kingsley Coman (Al-Nassr).

