La FFF juge irrecevable l’appel de Mbappé dans son litige avec le PSG

Depuis son départ du PSG, Kylian Mbappé réclame 55 millions d’euros au club parisien. Saisie par le joueur, la FFF juge irrecevable l’appel de l’international français.

Après sept ans sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a décidé de quitter le club de la capitale, libre de tout contrat, pour rejoindre le Real Madrid. Depuis son départ du club de la capitale, l’attaquant réclame 55 millions d’euros de primes et de salaires non versés à son ancien employeur. Il avait saisi, la LFP, la FFF et l’UEFA pour réclamer cette somme. Plusieurs juridictions ont été saisies et ont tranché en faveur du PSG ou de Kylian Mbappé ces dernières semaines.

Cette décision confirme celle de la commission de discipline de la LFP

Ce mardi, la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF), saisie par le meilleur buteur de l’histoire du PSG en décembre dernier, a jugé la demande du joueur irrecevable, selon une source proche du dossier à l’AFP. Cette décision confirme celle de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) du 11 décembre qui avait aussi conclu à l’irrecevabilité de la saisine du joueur, le PSG ayant assigné entre-temps la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris. Malgré cette décision, le litige est loin d’avoir trouvé son verdict.