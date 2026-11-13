La FFF rassure pour Désiré Doué, qui souffre d’une luxation dentaire

Titulaire avec la France sur la pelouse de l’Italie, Désiré Doué a été victime d’un violent coup de coude. Mais heureusement, les nouvelles sont bonnes pour le Parisien.

Ce jeudi soir, Zinedine Zidane a connu son tout premier revers à la tête de l’Équipe de France. Auteurs d’un très bon début de match, les Bleus ont peiné lors du second acte, pour finir par s’incliner sur le score de 3-1. Et durant cette partie, Désiré Doué, titularisé à la pointe de l’attaque, a eu le malheur de recevoir un très mauvais coup de la part de Davide Frattesi.

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Désiré Doué va mieux

L’action se déroule à la 71e minute de jeu. Au duel avec le milieu de terrain transalpin, Désiré Doué fait faute selon l’arbitre, tout en recevant un coup de coude dans la bouche. Résultat des courses : une dent déchaussée et une nuit probablement compliquée dans la foulée. Mais, heureusement, tout va bien pour le numéro 14 du PSG, comme la FFF l’a confirmé.

En effet, son incisive, qui bougeait après ce choc, a été stabilisée. Il souffre d’une luxation dentaire et il consultera un dentiste cet après-midi. Plus de peur que de mal donc pour Désiré Doué, lequel devrait être disponible ce dimanche pour défier la Belgique. L’occasion de rebondir après cette défaite pour prendre la première place du groupe de Ligue des Nations.