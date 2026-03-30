La fierté de Désiré Doué après ses premiers buts en équipe de France

Titulaire face à la Colombie, l’attaquant du PSG Désiré Doué a inscrit ses premiers buts en équipe de France. Une grande fierté pour le joueur de 20 ans.

Durant cette tournée américaine, les internationaux français du PSG ont marqué des points. Si Ousmane Dembélé a brillé face au Brésil jeudi dernier avec une passe décisive (2-1), c’était au tour de Désiré Doué de marquer les esprits face à la Colombie (3-1). Titulaire, le numéro 14 des Rouge & Bleu a inscrit un doublé, soit ses deux premiers buts en équipe de France. De quoi lui donner confiance avant de retrouver le PSG et d’aborder les échéances importantes du mois d’avril. Après la rencontre face aux Cafeteros, Désiré Doué a exprimé sa fierté au micro de TF1.

À lire aussi : Les internationaux français du PSG ont marqué des points avant le Mondial

Son sentiment après avoir marqué ses premiers buts en sélection

« Il y a beaucoup, beaucoup de fierté. Je suis très heureux. C’est une belle victoire aujourd’hui. Ce n’était pas facile, il y avait beaucoup d’intensité. On a fait deux bons matchs de préparation avant cette Coupe du monde. On est très contents. »

Un bonheur total

« Je suis très content, très fier. »

Conclure cette tournée de la meilleure manière possible

« Oui, c’est ça. Le coach nous l’a dit, c’était important de gagner aussi aujourd’hui. On a mis de l’intensité, on a fait de bonnes choses. Il faut qu’on continue comme ça. »

A-t-il marqué des points ?

« Oui, bien sûr. Cela se fait naturellement, j’essaie d’aider l’équipe et de jouer du mieux possible à chaque match. Je suis récompensé, j’ai pu aider l’équipe. C’est super. »

La santé, ça va ?

« Très bien, pas de souci. »

30' | 🇨🇴 Colombie 0 – 1 France 🇫🇷



But pour la France !! Désiré Doué MARQUE son PREMIER BUT avec les Bleus ! ⚽



Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/KosFv6MTOY — TF1 (@TF1) March 29, 2026