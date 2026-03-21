La fierté de Dro Fernandez après son premier but au PSG

Ce samedi, le PSG a livré une démonstration sur la pelouse de l’OGC Nice (4-0) et reprend son fauteuil de leader de Ligue 1.

Quelques jours après sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce samedi soir. Pour le compte de la 27e journée de championnat, le club parisien se déplaçait sur la pelouse de l’OGC Nice. L’objectif était claire pour les joueurs de Luis Enrique : s’imposer pour récupérer le fauteuil de leader, occupé par le RC Lens depuis vendredi.

Le champion de France ne s’est pas manqué avec un large succès sur le score de 4-0, avec des réalisations de Nuno Mendes, Désiré Doué, Dro Fernandez et Warren Zaïre-Emery. Après la rencontre, Dro Fernandez est revenu sur la performance parisienne au micro de Ligue 1+ : « De la confiance après ce match ? Oui, le coach m’a donné sa confiance, je suis très content d’avoir marqué ce but. Je ne savais pas que c’était le 100e but de la saison, je suis content d’aider l’équipe et de marquer ce but, c’est encore meilleur. »

La naissance d’une étoile ? 🌟



𝑫𝒓𝒐 𝑭𝒆𝒓𝒏𝒂́𝒏𝒅𝒆𝒛 inscrit son premier but en @ligue1 à 18 ans 🇪🇸#OGCNPSG pic.twitter.com/Gx9xkz8xWF — L1+ (@ligue1plus) March 21, 2026