La fierté de Luis Enrique après la qualification du PSG 

Après avoir remporté la manche aller au Parc des Princes (2-0), le PSG s’est imposé sur la pelouse d’Anfield pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions.

Ce mardi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse d’Anfield en quart de finale retour de la Ligue des champions. Après avoir pris une option au Parc des Princes la semaine dernière (2-0), les Parisiens, qui ont souffert en deuxième mi-temps, se sont imposés contre les Reds grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé et un Matvey Safonov héroïque dans ses buts (0-2). Au micro de Canal Plus Foot, Luis Enrique s’est réjoui de cette qualification en demi-finale de la Ligue des champions, la troisième de suite depuis son arrivée sur le banc du PSG.

« Je pense que l’on peut parler d’un match incroyable »

« J’avais dit que ce serait un match piège et vous avez eu raison. Clairement. Si tu analyses ce qu’il s’était passé l’année dernière, tu peux voir quel type de match on allait jouer. Aujourd’hui, je suis très fier parce que, principalement en première mi-temps, on a contrôlé le match. On a joué dans la moitié adverse, qui est une chose très difficile à faire dans un stade avec cette ambiance. On a fait une très bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps, il y a eu de la souffrance, comme nous le savions avant le match, mais on a fait ce qu’il fallait faire quand on n’avait pas le ballon. Ils ont pris beaucoup de risques et nous savions que tôt ou tard, nous aurions des contre-attaques. On a marqué deux buts et je pense que dans les deux matches, on a mérité de se qualifier. J’ai appris des choses sur mon équipe ce soir ? Appris, non. Ce que l’on a cherché à faire, ce sont des petites choses différentes de ce que nous faisons d’habitude. Je pense que les joueurs ont cette capacité à identifier et à savoir quel genre de match on a besoin. Aujourd’hui, on a joué comme on devait jouer. On a joué plus long quand il y avait des espaces. Je pense que l’on peut parler d’un match incroyable et d’une équipe qui est encore les champions d’Europe et qui veut aller à la prochaine phase. Les blessés ? Je ne suis pas docteur pour te dire s’il n’y a rien de grave. C’est normal qu’avec cette intensité, avec ce type de match, c’est normal d’avoir des problèmes. On attendra demain pour voir les tests et voir ce qu’ils ont exactement. »