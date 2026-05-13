La fierté de Nasser al-Khelaïfi après le nouveau titre de champion de France du PSG

Grâce à sa victoire sur la pelouse de Lens ce mercredi soir (0-2), le PSG a validé son quatorzième titre de champion de France de son histoire. Une fierté pour Nasser al-Khelaïfi.

Après une saison difficile, marquée par la non-préparation entre les exercices 2024-2025 et 2025-2026 en raison de l’année 2025 historique terminée le 13 juillet dernier, le PSG a remporté le titre de champion de France au détriment de Lens, qui n’a jamais lâché et qui termine dauphin après avoir perdu ce mercredi soir sur sa pelouse contre les Rouge & Bleu dans le match du titre (0-2). Avec ce succès, les Parisiens ont officialisé le quatorzième titre de champion de France de leur histoire et le cinquième d’affilée. Pour PSG TV, Nasser al-Khelaïfi, le président parisien, n’a pas caché sa fierté pour ce nouvel accomplissement.

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« Ce succès est le résultat d’un effort collectif de haut niveau »

« Nous sommes très fiers de ce 14e titre de champion de France – un cinquième sacre consécutif et une première dans l’histoire du Club. Félicitations aux joueurs, à Luis Enrique, à Luis Campos et à l’ensemble du staff pour leur travail exceptionnel. Ce succès est le résultat d’un effort collectif de haut niveau, de la part de tout le club du Paris Saint-Germain, ainsi que de la force de notre centre de formation, notamment avec les débuts professionnels de cinq jeunes joueurs. Au Paris Saint-Germain, la véritable star est le collectif, soutenu par nos formidables supporters partout où nous allons. Notre attention se tourne désormais pleinement vers notre prochain défi à Budapest, avec encore beaucoup de travail à accomplir, alors que nous continuons à écrire notre histoire ensemble. »