La fierté de Senny Mayulu après sa première convocation en équipe de France

Appelé en renfort en équipe de France A, le milieu offensif du PSG, Senny Mayulu, a exprimé sa fierté après sa première convocation chez les Bleus.

Senny Mayulu continue sa belle ascension. Déjà bien intégré dans le groupe de Luis Enrique, le milieu offensif parisien découvre désormais l’équipe de France A. Initialement appelé avec l’équipe de France Espoirs pour cette trêve internationale de novembre, le numéro 24 des Rouge & Bleu a profité du forfait de Kylian Mbappé face à l’Italie pour être appelé en renfort par Zinédine Zidane. Une juste récompense pour le joueur de 20 ans, qui reste sur d’excellentes performances sous le maillot parisien.

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« Maintenant, je dois montrer pourquoi je suis là »

Ainsi, cette trêve internationale pourrait permettre à Senny Mayulu de connaître sa première sélection en Ligue des nations, face à l’Italie ce jeudi ou à la Turquie dimanche. À la suite de cette excellente nouvelle, le principal intéressé a affiché sa fierté : « En tant que jeune footballeur, c’est une fierté d’être appelé en équipe de France A, dans le pays où j’ai grandi. C’est une fierté. J’étais avec les Espoirs, dans le bâtiment d’à côté, et le coach m’a prévenu que je devais monter avec les A. C’est une immense fierté et, maintenant, je dois montrer pourquoi je suis là », a déclaré le Titi de 20 ans avant de poursuivre, dans des propos accordés au compte X de l’équipe de France : « Maintenant, je dois bien m’intégrer. Après ça va, je connais pas mal de monde. Donc, je pense que tout va bien se passer. Ensuite, il faut faire le boulot sur le terrain (…) On va voyager en Italie, puis on arrivera à l’hôtel. Je pense qu’il y aura un petit bizutage, mais je suis habitué. »

☎️ Un appel qu’il n’est pas près d’oublier 🤩 Senny Mayulu revient sur sa première convocation chez les A 💙 https://t.co/51cahqAWXR — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 12, 2026