La fierté de Zaïre-Emery après ses premières minutes en Coupe du monde

Non utilisé par Didier Deschamps depuis le début de la Coupe du monde, le milieu du PSG Warren Zaïre-Emery a pu disputer ses premières minutes dans la compétition face au Maroc.

Joueur le plus utilisé par le PSG cette saison, Warren Zaïre-Emery a dû ronger son frein lors de cette Coupe du monde 2026. Non utilisé par Didier Deschamps depuis le début de la compétition, le milieu du PSG a attendu le quart de finale face au Maroc pour disputer ses premières minutes dans un Mondial. Entré en jeu à la place de Manu Koné, le Titi a disputé les vingt dernières minutes de la rencontre.

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« Ce sont toujours de grands moments, des souvenirs qui marquent une carrière »

Après avoir commis un joli lapsus en zone mixte : « le groupe est juste exceptionnel. On avait foi de gagner ce match et l’objectif est très clair, c’est de continuer dans ce sens-là et d’aller en finale de Ligue des champions… Euh de Coupe du monde », le joueur de 20 ans a exprimé sa fierté d’avoir disputé ses premières minutes dans ce Mondial : « Ce sont toujours de grands moments, des souvenirs qui marquent une carrière. Il faut savoir en profiter, tout en restant concentrés, parce qu’il y a maintenant cette demi-finale à préparer. C’est une saison exceptionnelle pour moi. Il n’y a que de la joie, du bonheur et des sourires (…) C’est toujours frustrant de ne pas jouer et de ne pas avoir de minutes. Mais il faut garder la tête haute, le sourire et continuer à croire en soi. Je sais que j’ai les qualités pour être là. J’essaie de tout donner pour le groupe. »

De son côté, Didier Deschamps a salué l’entrée en jeu de son milieu de terrain : « Warren a fait une très, très bonne entrée, donc c’est super. Il faut qu’ils se sentent tous prêts. Et ceux qui ne jouent pas sont avec l’ensemble du groupe. C’est la particularité du sport et du football : on fabrique des émotions et on les partage« , a déclaré le sélectionneur des Bleus, dans des propos rapportés par L’Equipe. Son coéquipier en club, Ousmane Dembélé, a aussi exprimé sa joie : « Je suis très heureux pour lui, il mérite de jouer dans cette équipe, c’est un joueur incroyable, qui fait vraiment du bien à n’importe quelle équipe. On est contents. On sait qu’il va avoir des minutes à jouer et avoir une importance dans cette équipe. »

😅 Warren Zaïre-Emery s’est visiblement habitué aux finales de Ligue des champions… pic.twitter.com/G20L15fPuc — L’Équipe (@lequipe) July 9, 2026