L’organisation du football mondial n’a reçu aucun message de la part du PSG concernant une plainte à propos de l’accord éventuel entre le Real Madrid et Kylian Mbappé pour 2024.

Pas de nouvelle, bonne nouvelle ? Après avoir révélé les intentions du PSG, qui envisagerait depuis quelques jours à contacter la plus haute instance du football mondial, afin d’avertir une potentielle ingérence de la part du Real Madrid dans le dossier Mbappé, Marca indique désormais que la FIFA n’aurait rien reçu de la part du club français.

Le Paris Saint-Germain suspectait son attaquant vedette d’avoir paraphé un accord pour rejoindre les Merengue en 2024. Toujours selon Marca, le club français aurait insisté sur le fait qu’il dispose de preuves confirmant leurs doutes. Si leurs accusations s’avéraient exactes, la FIFA aurait pu considérer ces négociations en amont illégales, et intervenir à la manière des sanctions appliquées pour le tampering en NBA (action pour une équipe de négocier avec un joueur avant la fin de son contrat, ndlr).

Simple menace

Mais pour l’heure, Marca déclare que la FIFA n’aurait eu aucune nouvelle du PSG. La menace ne serait-elle que restée menace, tactique et stratégie ? Dans ce tourbillon médiatique autour du feuilleton Mbappé qui occupe les observateurs du monde entier, les enjeux vont évidemment au delà du simple rectangle vert. Cette menace traduirait une volonté de la part de Nasser Al Khelaïfi et des dirigeants parisiens de mettre la pression sur Florentino Perez et le Real Madrid, sans pour autant actionner les leviers qui déclencheraient de nouvelles polémiques.

Pour le quotidien espagnol, le Paris Saint-Germain n’a trouvé aucun argument valable à présenter. Le Real Madrid aurait nié tout mouvement le liant au capitaine des Bleus. Selon Marca, les circonstances du dossier indiquent qu’il est impossible de prouver tout mouvement interdit.

Madrid et Mbappé restent calmes

De retour dans la capitale espagnole après sa tournée estivale aux États Unis et sa défaite hier face à la Juventus Turin (1-3), les dirigeants du Real Madrid patientent et semblent très calmes de leur côté. Kylian Mbappé quant à lui use d’une communication mesurée au millimètre, énigmatique mais professionnelle, tournant le dos à la pression et aux polémiques. Sa story Instagram tout sourire à l’entraînement avec les indésirables du PSG en est le symbole.

Si toutefois le PSG prenait réellement des mesures à l’encontre du Real Madrid, l’histoire a démontré que la FIFA ne sanctionnait pas le tampering sans preuve formelle. Le cas Griezmann en est une démonstration parfaite, avec les dirigeants de l’Atletico Madrid qui avait interpellé la FIFA sur les dessous des négociations avec le FC Barcelone, lors de son transfert en 2019. L’affaire s’était terminée sans suite. Sur les dernières années, la FIFA n’a pénalisé aucun club ayant négocié ou s’étant mêlé d’un contrat d’un joueur avant son terme. Tout indique que l’affaire Mbappé laissera le Real Madrid sans véritable sanction.

Les dirigeants parisiens doivent peser le pour et le contre et réunir des preuves tangibles de leurs suspicion. Auquel cas, la FIFA restera sur le statut du conflit entre un joueur et son club.