La folle anecdote de Luis Campos sur la signature de Pacho

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Luis Campos a été l’un des architectes de l’année 2025 historique du PSG. Le dirigeant du PSG s’est confié dans une interview accordée à Marca.

Durant l’été 2022, Luis Campos a rejoint le PSG en tant que conseiller sportif du président Nasser al-Khelaïfi. En fin de contrat en juin 2025, il a prolongé l’aventure avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2030. Dénicheur de talent, le dirigeant portugais travaille en étroite collaboration avec Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi quand il s’agit de choisir les futures recrues parisiennes. Dans une interview accordée à Marca, Luis Campos a encensé le coach parisien, évoqué son travail, et donné quelques anecdotes croustillantes sur la réalisation de certains dossiers…

Le meilleur moment de sa carrière ?

« Je suis un passionné de football et je me considère chanceux. Je suis passé par différents championnats, différents clubs et je m’amuse beaucoup avec ce que je fais. J’ai eu différentes activités dans le football dans lesquelles j’ai grandi en tant que personne et en tant que professionnel. Je me considère comme un privilégié parce que je travaille dans ce que j’aime. »

Le choix de Luis Enrique pour le banc du PSG

« Facile de convaincre Nasser al-Khelaïfi de prendre Luis Enrique ? Oui, c’était très facile. L’émir du Qatar a également participé à ces réunions, qui aime beaucoup le football et comprend aussi beaucoup. Parfois, il me parle de joueurs dont j’ai peur de ne pas être bien informé. Il l’aime beaucoup, il sait où se trouvent les principaux talents, il a ‘Wyscout’ (une plateforme de recherche et de sélection de joueurs) et beaucoup de culture de football. C’étaient des réunions très importantes car nous avons commencé par regarder une série d’entraîneurs qui nous ont demandé et nous les avons évalués selon 25 sections différentes… Tout cela pour essayer de comprendre qui était la bonne personne. Nous avons fini par avoir une interview avec Luis Enrique chez lui où l’alchimie était si forte qu’en dix minutes il nous avait déjà dit tout ce que nous voulions entendre. À la fin de cette réunion, j’ai appelé Nasser et je lui ai dit : « Presi, c’est notre homme ». En deux jours, nous l’avions fermé. J’ai ressenti une énergie si grande, si positive et une si grande volonté de gagner que je me suis dit : « C’est ça ». »

Possible de répéter l’année 2025 historique ?

« Nous aimerions, nous savons que c’est très difficile et que personne n’a réussi à le répéter, mais quelqu’un doit essayer et l’améliorer. Ce projet du PSG est très beau, car c’est une très jeune équipe qui joue très bien au football, avec un entraîneur incroyable, une direction et un président incroyables. Les conditions sont réunies pour que nous puissions continuer sur la voie du succès et la volonté ne manque pas, même si nous connaissons le football : parfois vous jouez très bien et vous ne gagnez pas. Il y a deux ans, déjà avec Luis Enrique, en demi-finale avec Dortmund, nous avons été éliminés avec cinq balles sur le poteau. Avec quelqu’un entré, tout aurait changé. Mais nous avons toujours grandi en tant qu’équipe, l’équipe qui a terminé la saison dernière a eu une grande évolution par rapport à celle qui a joué les demi-finales l’année précédente et a remporté la Ligue. Nous pouvons et devons continuer comme ça, car je vois ce que fait l’équipe en termes d’évolutions et de nouvelles fonctions. Luis ne s’arrête pas, chaque jour il exige plus et chaque jour il pense à quelque chose de nouveau. Je me souviens qu’après la première saison, j’étais heureux avec Luis et le nouveau projet nous avions atteint les demi-finales et gagné la Ligue, et nous pouvions évoluer davantage. Le premier jour de la saison suivante, Luis Enrique est arrivé et m’a dit : « Luis, tu verras, les joueurs vont tellement changer de position que l’adversaire ne saura pas où ils sont ». « Putain ! », j’ai pensé, « qu’est-ce que celui-ci va faire ?, qu’est-ce qu’il va apporter de nouveau ? ». Et la vérité est qu’il avait raison. Au quatrième ou cinquième match, nous avons joué contre Lille et son capitaine, Benjamin André, qui a 33 ans, à la fin du match est venu et m’a dit : « Luis, je n’ai rien compris à ton équipe ! Je ne sais pas où étaient les médias que je devais composer ! Ils ont tellement changé de position qu’il est très difficile de jouer contre vous… ». Là, j’ai réalisé que nous construisions quelque chose de mieux qu’il y a un an. Et je continue à le percevoir, car avec autant de blessures que nous avons eues cette année, l’équipe reste fraîche, forte. J’imagine ce que sera le PSG quand tous les joueurs seront à nouveau disponibles et qu’ils seront au même niveau de forme physique et mentale. Nous serons à nouveau très forts, car c’est une exigence quotidienne pour tout le monde dans le club et surtout pour Luis Enrique dans ses entraînements. »

Luis Enrique

« Il doit dormir avec ses doigts dans une prise, car il a une énergie incroyable. Chaque jour, il arrive avec la volonté d’évoluer, de progresser. Lorsque vous parlez à un joueur pour l’intégrer à notre projet, vous lui présentez d’abord le projet sportif collectif, qui est le PSG, puis le projet individuel pour le joueur, car ce sont deux choses différentes et les deux sont importantes. Il n’est pas intéressé à embaucher de bons joueurs si nous n’avons pas de place pour eux. Eh bien, Luis Enrique me demande quand je parle à un joueur de lui dire une chose : « Si tu ne viens pas t’entraîner tous les jours au maximum, ne viens pas, parce que comme tu ne t’entraînes pas tous les jours au maximum, Luis Enrique va te ‘tuer’ rapidement. Vous devez savoir que chaque entraînement est comme un match contre la meilleure ou les meilleures équipes du monde et que vous devrez donner le meilleur de vous-même chaque jour. À la fin de sa première saison, un jour, il m’a dit : « Luis, soit nous améliorons le niveau quotidien à l’entraînement avec tous les joueurs à mille à l’heure, soit je pars ». Il m’a inculqué cette exigence. Alors aujourd’hui, quand nous sommes à la recherche d’un profil qui nous intéresse pour embaucher, la première chose que je dis au joueur est : « Nous te connaissons très bien, mais si tu ne t’entraînes pas au maximum tous les jours, oublie ça, parce que tu ne joueras pas une minute ». Et c’est la vérité. »

Sa relation avec Luis Enrique

« Nous vivons à une époque avec tellement de technologie que nous oublions parfois que nous sommes des personnes. Entre Luis Enrique et moi, il y a eu beaucoup d’alchimie et beaucoup de respect. J’ai déjà dit qu’à dix minutes de la première réunion, je savais déjà qu’il était l’homme. Il existe deux types de directeur sportif : le profil plus managérial et un autre plus lié au domaine du football, et trouver l’équilibre entre les deux est très difficile. Je ne suis pas très gestionnaire, j’ai des gens dans mon équipe qui m’aident beaucoup. Pour le côté sportif de ressentir ce qu’est et comment fonctionne une équipe de football, mon expérience passée m’aide à m’y associer. Je sais ce dont il a besoin facilement, je comprends les jours où il n’est pas heureux et je comprends les jours où il est heureux parce que j’ai cette expérience. Je sais jusqu’où je peux aller et je sais quelle tension il a, c’est pourquoi il est plus facile d’établir une bonne relation. Mon rôle est de l’aider à trouver les conditions pour bien faire son travail et de le soutenir. »

L’anecdote sur la signature de Willian Pacho

« Je pense que la technologie ne dépassera jamais le côté humain, car notre capacité à ressentir est toujours plus forte que toutes les données qu’ils nous donnent. J’aime la technologie, mais au final je dois sentir, voir, percevoir, savoir… Souvent, cela passe par l’attitude d’un joueur, pour un déjeuner, un dîner, une promenade, pour écouter le joueur ou comprendre un geste. Pacho en est un bon exemple. Lorsque je l’ai contacté pour la première fois, il était en Équateur et je lui ai dit : « Je vais voyager là-bas parce que j’ai besoin de vous rencontrer et de vous présenter le projet du club ». Il m’a répondu : « Monsieur Luis Campos, dites-vous que le PSG veut me signer ? Demain, je suis à Madrid ! J’arrive à 09h00 du matin ». Waouh ! J’ai appelé Luis Enrique : « Ce garçon va mourir pour nous ». Avec son attitude, il m’a montré qu’il avait trouvé quelqu’un qui avait faim. Je le connaissais déjà sur le terrain, mais il m’a aussi donné une impression très positive. Je suis allé de Paris à Madrid, nous avons passé la journée ensemble et à la fin j’ai pensé : « Il doit venir au PSG« . Peu de temps après l’avoir rencontré, Luis Enrique lui parlait déjà de tactique, de ce qu’il voulait de lui, de ce qu’il devrait faire sur le terrain… C’était un moment magnifique. L’histoire de Pacho définit bien notre politique. »





