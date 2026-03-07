La folle statistique après la défaite du PSG contre Monaco

Hier soir, le PSG s’est incliné contre Monaco lors de la 25e journée de Ligue 1 (1-3). Les Parisiens avaient déjà perdu contre les Monégasques à l’aller (0-1). Une rareté sous l’ère QSI.

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’AS Monaco. Alors qu’il aurait pu prendre provisoirement sept points d’avance en tête de la Ligue 1, le club de la capitale a laissé la possibilité à Lens de revenir à un point en cas de succès contre Metz demain après-midi après son revers devant son public (1-3). Les Monégasques sont la bête noire du PSG cette saison en championnat, eux qui avaient également remporté la manche aller au Stade Louis-II (1-0). Depuis que QSI est à la tête des Rouge & Bleu (juin 2011), c’est une rareté qu’une équipe remporte ses deux rencontres en championnat contre le PSG lors d’une même saison.

Seulement trois équipes ont réussi cet exploit

En presque quinze ans, ce cas de figure ne s’est produit qu’à quatre reprises, comme l’indique Opta Jean. La première équipe à avoir battu le PSG deux fois lors d’une même saison sous QSI était Nancy lors de la saison 2011-2012. Les Lorrains s’étaient imposés au Parc des Princes par la plus petite des marges (0-1) le 20 novembre 2011 et avaient récidivé à domicile le 31 mars 2012 (2-1). Monaco, avant cet exercice 2025-2026, l’avait fait lors de la saison 2020-2021 avec une victoire 3-2 à Louis-II avant de s’imposer au Parc (0-2). Enfin, Rennes, lors de l’exercice 2022-2023, s’était aussi offert à deux reprises le PSG, un court succès en Bretagne (1-0) puis une victoire au Parc des Princes (0-2).