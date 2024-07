La France de Senny Mayulu s’incline en finale de l’Euro U19

Opposée à l’Espagne en finale de l’Euro U19 ce dimanche, l’équipe de France s’est inclinée sur le score de 0-2. Senny Mayulu est entré en cours de jeu.

Qualifiée pour la finale de l’Euro U19 après sa victoire face à l’Ukraine (1-0) en demi-finales, l’équipe de France retrouvait l’Espagne en finale de la compétition, à Belfast (Irlande du Nord). Les deux sélections s’étaient déjà affrontées il y a quelques jours en phase de groupes avec un score de parité (2-2). Mais cette fois-ci, les Espagnols ont remporté le match le plus important sur le score de 2-0.

Senny Mayulu entré en cours de jeu

En fin de première période, Iker Bravo (1-0, 41′) a puni le manque d’efficacité des joueurs de Bernard Diomède. Au retour des vestiaires, les Bleuets ont continué d’être imprécis face au but espagnol et ont terminé le match avec un seul tir cadré (en 13 tentatives). Finalement, la Roja est parvenue à inscrire le but du break grâce à une réalisation contre son camp du défenseur français, Jérémy Jacquet (2-0, 69′). Les Français ont même terminé la rencontre en infériorité numérique suite à l’expulsion Yoni Gomis, pour un tacle par derrière en position de dernier défenseur. Les Bleuets s’inclinent donc face l’Espagne (0-2), qui remporte un 9e titre dans cette catégorie, un record. De son côté, la France a subi sa quatrième défaite dans une finale d’Euro U19 (1950, 1968, 2013, 2024).

Décisif face à l’Ukraine en demi-finales (1-0) avec une passe décisive, le milieu offensif du PSG, Senny Mayulu, a débuté la rencontre sur le banc. Il est entré à la 62e minute de jeu pour redonner espoir à sa sélection, mais quelques minutes plus tard le malheureux Jérémy Jacquet a tué tout espoir avec son but contre son camp. Le Titi s’est pourtant montré actif avec 32 ballons touchés et 2 passes clés en 28 minutes, mais en vain. Désormais, le joueur de 18 ans aura quelques semaines de vacances avant de retrouver le PSG pour la saison 2024-2025.

Le XI de la France : Bengui João – Kumbedi (Sarr, 81′), Gomis, Jacquet, Soumahoro – Assoumani (Michal, 62′), Atangana, Benama (Amougou, 72′) – Bahoya (Mayulu, 62′), Kroupi, Bouabré (Ngoura, 62′).