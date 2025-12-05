La France hérite d’un groupe costaud pour la Coupe du monde

Du 11 juin au 19 juillet, la Coupe du monde 2026 se jouera entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ce vendredi soir, le tirage au sort de la phase de poules a eu lieu. La France hérite d’un groupe relevé.

La Coupe du monde va rouvrir ses portes l’été prochain. Une compétition qui va concerner un très grand nombre de joueurs du PSG. Ce vendredi soir, le tirage au sort de la phase de poules de la plus belle des compétitions de nations va avoir lieu. On connaîtra les adversaires de l’équipe de France, des favoris espagnols ou bien encore du Portugal de Vitinha, Joao Neves, Gonçalo Ramos et Nuno Mendes, de l’Équateur de Willian Pacho, du Brésil de Marquinhos… Un tirage au sort qui a offert un groupe costaud à l’équipe de France.

En effet, les joueurs de Didier Deschamps ont hérité du Sénégal, de la Norvège et du vainqueur du barrage intercontinental opposant l’Irak au vainqueur du match Bolivie-Suriname. De son côté, le Portugal défiera la Colombie, l’Ouzbékistan et le vainqueur du barrage qui opposera la RD Congo, au vainqueur du match Nouvelle-Calédonie / Jamaïque. Le Maroc d’Achraf Hakimi défiera le Brésil de Marquinhos et Lucas Beraldo, l’Écosse et Haïti. L’Équateur de Willian Pacho est tombé sur un groupe relevé avec l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et Curaçao.

La phase de poules de la Coupe du monde