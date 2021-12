La France première à l’indice UEFA cette saison

C’est un chiffre qui va ravir le football français. Souvent pointé du doigt pour leur résultat morose – sauf le PSG – chaque saison en Coupe d’Europe, ce début de saison 2021-2022 en Europe (C1, C3 et C4) est plutôt bon pour les clubs français. Tous les clubs engagés seront encore-là en février.

Comme le rapporte l’Equipe, la France est leader à l’indice UEFA cette saison. Le PSG et Lille en Ligue des champions (6 victoires, 4 nuls), l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille en Ligue Europa (9 victoires, 8 nuls), ainsi que le Stade Rennais en Ligue Europa Conférence (3 victoires, 2 nuls), permettent à la France d’accumuler 15,417 points. Un total jamais atteint auparavant. Il devance l’Angleterre et les Pays-Bas. Autre chiffre marquant, les clubs français affichent une moyenne de 11,83 points sur les phases de poules des différentes compétitions européennes, une première. Le plus haut chiffre avait « seulement » atteint 9,8 lors de la saison 2016-2017.

Le top 7 de l’indice UEFA