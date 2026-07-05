La France rejoint le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde

Hier soir, l’équipe de France affrontait le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Face à des Paraguayens très bas sur le terrain et agressifs, la France a réussi à s’imposer (1-0).

Après avoir facilement disposé de la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde (3-0), l’équipe de France affrontait hier soir le Paraguay pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale. Largement favoris dans cette confrontation, les Bleus sont tombés sur une équipe rageuse et très basse sur le terrain. En première mi-temps, les occasions ont été rares pour les Français (0 tir cadré), qui avaient du mal face au bloc bas paraguayen. La sélection sud-américaine n’a pas non plus lésiné sur les contacts, n’hésitant pas à mettre des coups aux Français afin de les faire sortir de leurs gonds, sans pour autant prendre un carton jaune. C’est même Bradley Barcola qui va prendre le premier carton du match, pour une faute du joueur du PSG qui ne méritait sûrement pas ce carton. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité (0-0).

Désiré Doué décisif quelques minutes après son entrée en jeu

En seconde période, l’équipe de France va continuer sa domination, se procurant plusieurs situations sans pour autant se montrer dangereuse. Il faudra attendre les 25 dernières minutes pour voir enfin la France avoir la possibilité d’ouvrir le score. Entré en jeu quelques minutes avant en remplacement de Bradley Barcola, Désiré Doué se projette dans la surface du Paraguay. Le numéro 14 du PSG, avec ses dribbles, élimine trois joueurs paraguayens avant d’être stoppé irrégulièrement par Gomez. Dans un premier temps, l’arbitre ne bronche pas et ne siffle pas de penalty (65e). Appelé par la VAR, il va consulter les images, change sa décision et accorde le penalty à la France. Kylian Mbappé se présente et ne tremble pas en prenant le gardien paraguayen à contre-pied (1-0, 70e). La fin de match est tendue avec des Paraguayens qui continuent à mettre des coups sans toujours prendre de carton. La France s’impose finalement (1-0) et se qualifie pour les quarts de finale durant lesquels elle affrontera le Maroc d’Achraf Hakimi, qui a brillamment éliminé le Canada, l’un des pays hôtes, avec notamment une passe décisive du numéro 2 du PSG (3-0).