Kvaratskhelia Géorgie
Image : psg.fr

La Géorgie de Kvaratskhelia concède le nul contre l’Ukraine

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 septembre 2026

Ce lundi, deux joueurs du PSG s’affrontaient en Ligue des nations. La Géorgie de Khvicha Kvaratskhelia a concédé le nul contre l’Ukraine d’Illia Zabarnyi.

La première trêve internationale de la saison bat son plein. Ce lundi soir, la Géorgie et l’Ukraine s’affrontaient lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Cela aurait pu être un duel de joueurs du PSG. Si Khvicha Kvaratskhelia était bien titulaire et capitaine du côté géorgien, Illia Zabarnyi n’a pas joué, restant sur le banc durant l’intégralité de la rencontre. Après sa victoire contre la Hongrie (0-1), l’Ukraine voulait poursuivre sur sa lancée afin de creuser l’écart en tête de son groupe. Pour la Géorgie, qui a perdu dans les dernières secondes contre l’Irlande du Nord (0-1) et qui a vu son sélectionneur, Willy Sagnol, être renvoyé, ils cherchaient une victoire pour lancer leur campagne. 

Khvicha Kvaratskhelia rend hommage à Willy Sagnol
canalsupporters.com

Khvicha Kvaratskhelia s’est procuré des occasions en vain

Dans un match dominé par les Géorgiens, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager et se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Les Géorgiens ont bien tenté leur chance par l’intermédiaire de Giorgi Chakvetadze (21e) ou bien encore du numéro 7 du PSG (62e et 88e), ils n’ont pas réussi à faire trembler les filets. Ils devront attendre le match contre la Hongrie vendredi soir pour tenter de s’offrir une première victoire lors de cette trêve internationale et ne pas être déjà trop décrochés dans leur poule. Du côté de l‘Ukraine, un choc contre l’Irlande du Nord, actuellement deuxième avant son match contre la Hongrie ce soir, l’attend vendredi soir. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 septembre 2026

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