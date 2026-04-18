La gestion de l’effectif, point important du sprint final pour le PSG

Leader de Ligue 1 et qualifié en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG aura besoin de tout son effectif pour aller chercher les deux derniers trophées de la saison.

Le PSG peut encore remporter deux trophées en cette fin de saison 2025-2026. Leader de Ligue 1, les Parisiens ont encore sept matches de championnat pour s’offrir un nouveau titre de champion de France. Pour réaliser le back-to-back en Ligue des champions, il devra s’offrir trois victoires. Pour tenter de soulever ces deux trophées, le club de la capitale devra compter sur un groupe au complet. Ces derniers jours, son infirmerie s’est vidée. Seuls Quentin Ndjantou et Nuno Mendes seront absents demain soir pour la réception – au Parc des Princes – de Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

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Avoir ses cadres à 100% pour les demi-finales de la C1

RMC Sport indique qu’avant les demi-finales de la Ligue des champions durant lesquelles le PSG va affronter le Bayern Munich, certains joueurs cadres vont être ménagés. « C’est le cas notamment de Nuno Mendes. Le défenseur portugais va pouvoir souffler dans les prochains jours. » Désiré Doué, touché au genou contre Liverpool, devrait être dans le groupe pour Lyon. Mais son temps de jeu devrait être géré ces prochains jours, indique le média sportif. Lors de l’entraînement de ce samedi matin, Joao Neves a passé davantage de temps en soins que d’habitude au Campus PSG de Poissy. « Au club, on indique que le milieu de terrain n’est pas blessé mais l’entraîneur Luis Enrique tient vraiment à l’avoir à 100% pour défier Munich. Marquinhos devrait lui aussi avoir droit au même « traitement » dans les prochains jours. Ces deux hommes ont énormément joué et donné ces derniers mois. C’est assez logiquement que leurs états de forme sont surveillés de très près par le staff parisien. » En coulisses, Luis Enrique continue d’apprécier les comportements des joueurs qui ont moins joué et qui continuent d’apporter satisfaction. Dans cette dernière ligne droite très chargée, Gonçalo Ramos ou encore Kang-in Lee auront plus d’opportunités de se montrer sur le terrain, conclut RMC Sport.