La joie d’Achraf Hakimi après son retour sur les terrains

Moins de deux mois après sa grave entorse à la cheville, Achraf Hakimi a fait son retour sur les terrains hier. Le numéro 2 du PSG n’a pas caché sa joie après son retour sur les terrains.

Achraf Hakimi a commencé sa Coupe d’Afrique des Nations hier soir après son entrée en jeu contre la Zambie lors de la troisième journée de la phase de poules (3-0). Cinq semaines après sa grave entorse à la cheville contractée lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi n’a pas caché sa joie de pouvoir rejouer.

« Ça faisait longtemps, ça m’a manqué »

« Je suis très content de revenir sur le terrain. Ça faisait longtemps, ça m’a manqué. Je suis content de ça et de la performance de l’équipe, lance le numéro 2 du PSG au micro de New World TV dans des propos relayés par Foot Mercato. Ce match, c’était l’esprit qu’on voulait. Pour les supporters aussi, c’était magnifique aujourd’hui. C’est de ça qu’on a besoin. Nous on va tout donner pour le maillot et pour que les supporters soient fiers de notre travail. On était frustré du match nul contre le Mali et on a montré aujourd’hui quel type d’équipe on est et quel type d’équipe on doit être prochainement. On est content de la performance. On doit continuer comme ça. »