La Joie de Gabriel Moscardo de retrouver le PSG

Prêté au Stade de Reims cette saison, Gabriel Moscardo va participer à la Coupe du monde des clubs avec le PSG. Une joie pour le joueur et ses proches.

Arrivé au PSG lors du mercato hivernal 2024, Gabriel Moscardo avait été prêté dans la foulée dans son club formateur, les Corinthians. De retour à Paris durant l’été 2024, il avait de nouveau été prêté, cette fois-ci à Reims, pour emmagasiner de l’expérience et du temps de jeu. Mais son expérience chez les Rémois n’aura pas été celle qu’il avait espérée. Régulièrement blessé, il n’a participé qu’à 10 matches toutes compétitions confondues (256 minutes de temps de jeu, un but). Hier soir, le PSG a dévoilé son groupe pour la Coupe du monde des clubs. Et Gabriel Moscardo y figure.

« Très heureux d’être de retour et de jouer cette compétition »

Dans une story Instagram, le milieu de terrain (19 ans) n’a pas caché sa joie de retrouver le PSG. « Allez PSG, très heureux d’être de retour et de jouer cette compétition ! » Sa copine, Julia Silvestre, n’a pas caché sa joie de revoir Gabriel Moscardo retrouver le PSG. « Mon amour, mon cœur vibre avec le tien. Nous seuls savons combien nous avons appris et combien cela nous a fortifiés. Aujourd’hui, nous célébrons les miracles de Dieu dans nos vies, et je ne peux que le remercier. Tu le mérites. Tu mérites de réaliser tes rêves. (…)Je t’encourage toujours, Bibie. Allez Paris ! »