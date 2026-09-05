La joie de Nasser al-Khelaïfi après les nombreuses prolongations de contrat au PSG

Après les nombreuses prolongations de contrat au PSG, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a exprimé sa fierté à la suite de ces officialisations.

Le PSG a annoncé de bonnes nouvelles ce vendredi soir. Si la soirée a été ternie par la défaite face à l’AS Monaco (1-2), le club parisien a profité de cette première de la saison au Parc des Princes pour réserver une belle surprise à ses supporters. Avant le coup d’envoi de la rencontre, le club parisien a officialisé de nombreuses prolongations de contrat. Ainsi, Luis Enrique (2030), Willian Pacho (2031), Lucas Beraldo (2031), Fabian Ruiz (2028), João Neves (2031) et Senny Mayulu (2031) ont décidé de poursuivre leur aventure chez les Rouge & Bleu.

« Ils représentent à la fois le présent et l’avenir du projet de notre Club »

Après l’officialisation de ces prolongations de contrat, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a exprimé sa fierté, dans des propos accordés au site officiel du club : « Nous sommes ravis que Luis Enrique, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo et Fabián Ruiz poursuivent leur aventure avec le Paris Saint-Germain. Ils représentent à la fois le présent et l’avenir du projet de notre Club. Ensemble, nous voulons construire dans la durée, rester fidèles à nos valeurs et continuer à écrire une histoire collective dont nos supporters peuvent être fiers. » Désormais, le PSG va s’attaquer à d’autres prolongations de contrat, à commencer par celles de ses attaquants stars : Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé.

Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur, Luis Enrique, ainsi que celles de ses joueurs : Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz. ✍️❤️💙 pic.twitter.com/KM8Wtn6l5U — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026