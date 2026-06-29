La Juve confirme des discussions avec le PSG pour Kolo Muani

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani pourrait rejoindre la Juventus Turin cet été. Giovanni Carnevali, le directeur général de la Juve, a confirmé des discussions avec le PSG pour l’international français.

Randal Kolo Muani est l’un des joueurs dont le PSG souhaite se séparer cet été. Arrivé au sein du club de la capitale durant l’été 2023, l’international français n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club de la capitale et avait été prêté à deux reprises. Dans un premier temps à la Juventus Turin (janvier-juin 2025) puis à Tottenham (saison 2025-2026). Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, il devrait partir cet été.

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« Ce n’est jamais facile de conclure ces accords »

Sa destination la plus probable se nomme la Juventus Turin. Après son prêt lors de la deuxième partie de la saison 2024-2025, le club italien a voulu le conserver mais n’a pas trouvé d’accord avec le PSG malgré de très longs mois de négociations. La Vieille Dame n’a pas oublié l’ancien Nantais et pourrait cette fois-ci réussir à s’offrir les services de Randal Kolo Muani. Ces derniers jours, on parle d’un accord entre le joueur et la Juve et des négociations en cours entre les deux clubs. On évoque même un accord proche d’être trouvé sur un prêt avec obligation d’achat de 40 millions d’euros. Interrogé à ce sujet, Giovanni Carnevali, le directeur général de la Juve, a confirmé des contacts avec le PSG. « Nous sommes en discussions avec le PSG pour Randal Kolo Muani, en relançant des pourparlers directs avec eux, explique le dirigeant dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Ce n’est jamais facile de conclure ces accords, mais nous y travaillons. »