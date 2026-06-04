La Juve ne lâche pas Kolo Muani, Jonathan David dans le deal ?

Le PSG devra gérer le dossier Randal Kolo Muani lors de ce mercato estival. La Juve aimerait le récupérer et pourrait tenter d’inclure Jonathan David dans le deal.

Prêté cette saison à Tottenham par le PSG, Randal Kolo Muani n’a pas convaincu le club anglais de le garder définitivement. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu, il va donc revenir provisoirement au PSG. N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, l’international français va devoir se trouver une autre porte de sortie. Et un ancien de ses clubs aimerait le faire revenir. Depuis plusieurs jours, le nom de la Juventus Turin est de retour dans l’actualité de Randal Kolo Muani.

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La Juve voudrait se l’offrir et a deux solutions pour ça

Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport explique qu’après la fin des négociations avec Dušan Vlahović, qui va quitter la Juve libre de tout contrat cet été, le club italien va revenir à la charge auprès du PSG et de Randal Kolo Muani. L’ancien Nantais ne serait pas contre revenir, lui qui a joué de janvier à juin 2025 avec la Vieille Dame (22 matches toutes compétitions confondues, 10 buts et trois passes décisives). Le quotidien sportif italien indique que les dirigeants turinois souhaiteraient offrir entre 30 et 35 millions d’euros au PSG pour Randal Kolo Muani. Ils envisageraient également de proposer un échange avec Jonathan David, qui possède la même valeur marchande et le même salaire, six millions d’euros. La Gazzetta rappelle que l’international canadien avait été recruté par Luis Campos en 2020 lorsqu’il était à Lille et qu’il suit toujours sa situation, le PSG pouvant être intéressé puisque l’avenir de Gonçalo Ramos est incertain.