La Juve ne veut rien savoir pour Kolo Muani, le PSG perd patience

Selon des échos italiens ce dimanche, le transfert de Randal Kolo Muani vers la Juventus a encore pris du plomb dans l’aile au cours des dernières heures. Explications.

Décidément, les informations se suivent et se ressemblent autour de Randal Kolo Muani. L’attaquant de 27 ans, invité à trouver une porte de sortie sur ce mercato, pousse toujours pour rejoindre la Juventus. Problème, que ce soit en France ou en Italie, personne ne veut changer sa position. Et le désaccord persiste encore et toujours selon les informations de Tuttosport et du Corriere dello Sport ce dimanche.

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La Juve pense désormais à Richarlison

En effet, malgré des discussions lancées depuis plusieurs semaines, on a l’impression d’être toujours au même point. Le PSG attend 50 millions d’euros pour valider l’opération et la Juventus n’en propose, au maximum, que 40. Un écart d’environ 10 millions d’euros que personne ne semble vouloir combler. Dans le même temps, la Vieille Dame explorerait d’autres pistes, comme celle menant à Richarlison, l’attaquant de Tottenham.

⚫️ Per De Zerbi non è intoccabile, la #Juve chiama il Tottenham per Richarlison https://t.co/fzLZ51rJkB — Corriere dello Sport (@CorSport) July 19, 2026

Selon CDS, le Brésilien de 29 ans est une vraie alternative. Surtout, à un an de la fin de son contrat, il coûterait bien moins cher que Randal Kolo Muani puisqu’on parle d’une somme comprise entre 20 et 25 millions d’euros.