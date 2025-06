La Juve va verser une indemnité au PSG pour Kolo Muani

Le PSG et la Juventus Turin ont trouvé un accord pour prolonger le prêt de Randal Kolo Muani pour qu’il participe à la Coupe du monde des clubs avec la Juve. Le club italien va verser une indemnité au PSG pour cela.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a été prêté pour six mois à la Juventus Turin lors du mercato hivernal 2025. En Italie, l’international français s’est relancé et a convaincu les dirigeants du club turinois qui aimeraient le conserver à l’issue de son prêt. Des discussions avec le PSG se déroulent actuellement pour possiblement trouver un accord pour que Randal Kolo Muani reste une saison de plus de l’autre côté des Alpes. Mais les deux clubs discutaient également pour que l’ancien nantais puisse participer à la Coupe du monde des clubs avec la Juventus.

Le montant de cette dernière n’a pas filtré

Ces derniers jours, le PSG et la Juventus Turin sont tombés d’accord. Randal Kolo Muani participera bien à la compétition avec les Italiens. Selon les informations de L’Equipe, pour conserver l’attaquant pour la Coupe du monde des clubs, la Juventus Turin va devoir verser une indemnité au PSG. Le montant de cette dernière n’a pas filtré, conclut le quotidien sportif.