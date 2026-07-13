La Juventus lance un ultimatum au PSG pour Randal Kolo Muani

Pas dans les plans du PSG, Randal Kolo Muani aimerait rejoindre la Juventus Turin. Le club italien a lancé un ultimatum au PSG dans ce dossier.

Le PSG aimerait se séparer de Randal Kolo Muani, encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’international français serait dans le viseur de la Juventus Turin, où il avait été prêté lors de la deuxième partie de la saison 2024-2025. L’ancien Nantais souhaite retourner chez la Vieille Dame et aurait trouvé un accord pour son futur contrat au sein du club italien. Mais comme l’été dernier, les discussions trainent en longueur entre les deux équipes. Agacés par le fait que la Juve ne veuille pas répondre à leurs attentes, les dirigeants parisiens ont décidé d’écouter d’autres offres pour Randal Kolo Muani.

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« On pourrait le recruter en dix minutes si nous acceptions les conditions du PSG, mais… »

Ce lundi, Giovanni Carnevali, directeur général de la Juve, dans le podcast La politica nel pallone, diffusé par la Rai, a mis la pression au PSG : « On pourrait le recruter en dix minutes si nous acceptions les conditions du PSG, mais nous les jugeons trop élevées. Soit nous trouvons un accord, soit nous nous tournerons vers un autre joueur. Le PSG demande plus de 45 millions d’euros. Acheter est facile de nos jours, il suffit de dépenser, mais les sommes sont astronomiques. »