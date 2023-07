Ces derniers jours, le nom de Dusan Vlahovic est revenu avec insistance du côté du PSG. Son club, la Juventus Turin, aimerait le conserver mais…

En quête d’un attaquant de pointe lors de ce mercato estival, le PSG a été associé à plusieurs joueurs. Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Harry Kane, Gonçalo Ramos et Dusan Vlahovic seraient ciblés par les dirigeants parisiens. Ces derniers jours, le nom de l’international serbe de la Juventus Turin revient avec insistance. Pas qualifié pour la Ligue des Champions, le club turinois pourrait vendre certains de ses meilleurs joueurs afin de renflouer les caisses. Et Dusan Vlahovic pourrait être l’un d’entre eux. Une somme avoisinant les 80 millions d’euros pourrait satisfaire le club italien. Cristiano Giuntoli, directeur sportif de la Juventus était présent en conférence de presse. Il a été questionné sur l’avenir de son attaquant et a ouvert la porte à un départ.

« Pour nous, Chiesa et Vlahovic ne sont pas transférables mais…«

« Pour nous, Chiesa et Vlahovic ne sont pas transférables, mais pour trouver le bon équilibre, nous devons y réfléchir. En ce moment, nous parions sur eux, mais s’il y a des offres indispensables, nous y réfléchirons car nous devons régler les comptes du club, avance le dirigeant turinois devant les journalistes. Nous parions beaucoup sur Vlahovic, mais ce n’est pas un mystère qu’il faille régler certaines choses. Cela veut dire que face à une offre importante, nous réfléchirons en conséquence. »