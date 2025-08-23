La Juventus planche sur des alternatives à Kolo Muani

Le dossier Randal Kolo Muani dicte l’actualité mercato du PSG. La Juventus Turin plancherait sur des plans B s’il n’arrive pas à s’offrir l’international français.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani, qui s’entraîne avec l’équipe Espoirs du PSG, est invité à se trouver une porte de sortie. Cette dernière devrait être la Juventus Turin. Prêté au club italien lors de la deuxième partie de saison 2024-2025, l’attaquant souhaite poursuivre l’aventure avec la Vieille Dame. Depuis plusieurs mois, le PSG et la Juve discutent pour permettre à l’international français de retrouver Turin. Mais les discussions bloquent sur les modalités de ce retour. Si les deux clubs sont d’accord sur l’idée d’un prêt payant avec obligation d’achat, les montants du prêt et de l’obligation posent problèmes.

A voir aussi : Mercato : Kolo Muani à la Juve, le dossier avance … lentement

La Juve et le PSG peinent à trouver un accord

Le PSG aimerait un prêt de 10 millions d’euros avec une obligation de 50 millions d’euros. Mais la Juventus ne voudrait pas payer autant. Les deux clubs continuent de discuter pour trouver un accord. Mais selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club italien assurerait ses arrières en pensant à un plan B si jamais aucun accord n’était trouvé entre le PSG et la Juventus pour Randal Kolo Muani. Le quotidien sportif transalpin indique que la Juve pisterait Loïs Openda, Edon Zhegrova ou encore Nicolas Jackson, dans ce sens. Il reste encore dix jours au PSG et à la Juventus Turin pour tomber d’accord dans ce feuilleton qui aura duré pratiquement l’intégralité du mercato estival 2025.