La Juventus prête à garder définitivement Kolo Muani ?

Prêté par le PSG à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani brille avec le club italien. Ce dernier serait prêt à s’offrir définitivement l’international français.

Pas dans les plans de Luis Enrique au PSG, Randal Kolo Muani a été invité à se trouver une porte de sortie cet hiver. Il a rejoint la Juventus Turin sous la forme d’un prêt de six mois. En Italie, l’international français (26 ans) brille avec cinq buts lors de ses trois premiers matches avec le club turinois. Des performances qui ont conquis les dirigeants italiens, qui aimeraient conserver l’attaquant plus que six mois.

Kolo Muani voudrait rester à la Juventus

Selon les informations du Corriere dello Sport, la Juventus Turin aimerait bien s’offrir les services de Randal Kolo Muani de façon définitive. Il compterait pouvoir financer le transfert, le PSG espérant récupérer 70 millions d’euros, avec la vente de Dusan Vlahovic. Le quotidien sportif transalpin indique que les dirigeants des clubs discutent actuellement de la possibilité de transférer définitivement l’ancien nantais à la Juventus. Les relations entre les deux clubs se sont apaisées et cela pourrait faciliter l’issue de ce dossier, avance le Corriere dello Sport. Ce dernier indique également que dans les discussions autour du prêt de l’attaquant, la Juventus aurait la priorité et pourrait définitivement se l’offrir lors du mois de juin. Cela permettrait à la Juve de pouvoir compter sur lui pour la Coupe du monde des clubs. Le Corriere conclut en indiquant que Randal Kolo Muani aimerait rester en Italie à l’issue de son prêt.