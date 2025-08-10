La Juventus reste confiante pour la signature de Kolo Muani

Le dossier Randal Kolo Muani est l’un qui alimente le plus l’actualité mercato du PSG. La Juventus serait confiante, mais elle doit d’abord vendre pour s’attaquer à l’international français.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani s’entraîne avec l’équipe Espoirs du PSG avec les autres indésirables avant de trouver une porte de sortie. Cette dernière, il espère que ce sera la Juventus Turin, club où il a joué les six derniers mois de la saison 2024-2025. Il ne voudrait que le club italien, malgré les intérêts de clubs de Premier League. Ce dimanche, Fabrizio Romano indique que la Juventus reste confiante sur une arrivée de l’ancien nantais avant la fin du mercato. Le spécialiste du mercato confirme que Randal Kolo Muani ne parle qu’avec la Juventus et que malgré les intérêts de Newcastle et de Tottenham à son égard, il n’y a pas de discussions avec ces deux clubs.

La Juve doit vendre avant de penser à recruter Kolo Muani

De son côté, la Gazzetta dello Sport fait également un point sur ce dossier. Selon le quotidien sportif transalpin, presque tout est bouclé entre le PSG et la Juventus Turin pour Randal Kolo Muani. Ce serait un prêt payant de 10 millions d’euros avec une option d’achat comprise entre 30 et 35 millions d’euros, avec des conditions facilement atteignables. Mais avant que l’accord soit scellé, la Juventus doit vendre, assure la Gazzetta. L’un des candidats à un départ rapide du club de Serie A se nomme Lloyd Kelly, qui pourrait rejoindre Sunderland et rapporter entre 18 et 20 millions d’euros à la Vieille Dame. Le quotidien sportif avance également que Damien Comolli, directeur général de la Juventus, travaille sur des départs afin de pouvoir conclure le dossier de l’attaquant, qui ne souhaite que la Juve et qui aurait rejeté toutes les autres options qui s’ouvraient pour son avenir.