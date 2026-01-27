La Juventus s’intéresse à Randal Kolo Muani mais… 

Randal Kolo Muani a été prêté par le PSG à Tottenham l’été dernier. Lors de ce mercato hivernal, la Juventus aimerait le récupérer, mais les Spurs ne veulent pas entendre parler d’un départ.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Prêté à la Juventus Turin lors de la deuxième partie de saison 2024-2025, l’attaquant aurait souhaité rester en Italie l’été dernier. Mais en raison de discussions qui trainaient en longueur, le PSG a décidé de se retirer des négociations. L’international français a finalement été prêté sans option d’achat à Tottenham. S’il joue régulièrement avec les Spurs, il a du mal à se montrer décisif (deux buts et trois passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues). Selon RMC Sport, la Juventus aimerait le récupérer avant la fin du mercato.

Tottenham ne souhaiterait pas casser son prêt

En quête d’un attaquant, la Vieille Dame aurait fait part de son intérêt pour le joueur prêté par le PSG à Tottenham, assure le média sportif. Mais les Spurs refuseraient de casser son prêt et il parait difficile de le voir quitter l’Angleterre pour la Serie A pendant le mois de janvier, indique RMC Sport. D’autant plus qu’il garde la confiance de son entraîneur Thomas Frank qui lui donne beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison. Sauf changement de position du côté de Tottenham, cela ne devrait pas se répéter cet hiver. Surtout que, même si les dirigeants anglais acceptaient de mettre fin à son prêt, il faudrait encore négocier avec le PSG et faire oublier l’échec des discussions pour un transfert définitif lors du dernier mercato estival, conclut le média sportif.





