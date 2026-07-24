La Juventus Turin formule une nouvelle offre au PSG pour Kolo Muani

Désireuse de s’attacher les services de Randal Kolo Muani, la Juventus Turin tente de trouver un accord avec le PSG et a transmis une nouvelle offre aux Rouge & Bleu.

Après un prêt décevant à Tottenham lors de la saison 2025-2026, Randal Kolo Muani a fait son retour au PSG. Présent au Campus de Poissy, où il s’entraîne avec le groupe Espoirs, l’international français prend son mal en patience en attendant de trouver un nouveau point de chute.

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La Juventus confiante quant à un accord définitif

Pas dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant de 27 ans, encore sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2028, pourrait rebondir à la Juventus. Après une première expérience concluante dans le Piémont lors de la seconde partie de la saison 2024-2025 (22 matchs disputés, 10 buts et 3 passes décisives), l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort veut rejoindre la formation de Luciano Spalletti. Cependant, la Juventus Turin et le PSG ne parviennent toujours pas à trouver un terrain d’entente pour le transfert du Français. Si le champion d’Europe réclame 50 M€ pour son joueur, la Vieille Dame souhaite inclure une obligation d’achat qui serait automatiquement levée en cas de qualification pour la Ligue des champions. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, la Juventus a revu son offre à la hausse et attend désormais une réponse des dirigeants parisiens. Si le journaliste italien ne donne pas de détails sur cette nouvelle proposition, le club italien « continue de travailler avec confiance pour parvenir à un accord définitif », précise-t-il. Selon les dernières rumeurs, la formation de Serie A ne voulait pas dépasser les 40 M€ pour le natif de Bondy. Reste à savoir si cette nouvelle offre réduit l’écart de 10 M€.

De son côté, Tuttosport apporte également des précisions sur ce dossier. Si le PSG reste inflexible sur les 50 M€ réclamés pour le transfert de son joueur, Luis Campos souhaiterait également inclure un pourcentage à la revente de l’international français. La Juventus n’est pas totalement opposée à cette idée et continue de travailler afin de trouver un terrain d’entente. « C’est sur tous ces aspects que travaille Fredric Massara, qui maintient des contacts quotidiens avec son homologue, Luis Campos. » Le quotidien turinois précise même qu’un certain optimisme règne pour conclure ce dossier avant le début de la tournée estivale en Asie, prévue au début du mois d’août. Concernant Randal Kolo Muani, il a pour seul objectif de rejoindre les Bianconeri, à tel point que son entourage aurait rejeté toutes les autres offres en provenance de Bundesliga. L’attaquant de 27 ans s’est déjà mis d’accord avec la Juventus pour la signature d’un contrat de cinq ans, assorti d’un salaire de 5 M€ nets par saison.