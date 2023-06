La Lazio Rome intéressé par Leandro Paredes

Cet été, le PSG va encore devoir gérer ses indésirables. Dans ces derniers, on retrouve Leandro Paredes. L’international argentin serait dans le viseur de la Lazio Rome.

L’été dernier, le PSG avait réussi à se débarrasser de tous ses indésirables. Mais pour la plupart, il s’agissait d’un départ en prêt. Peu ont réussi à convaincre dans leurs nouveaux clubs et vont donc revenir à Paris. C’est le cas de Leandro Paredes. Le milieu de terrain argentin avait été prêté à la Juventus Turin avec une option d’achat de 22 millions d’euros. Le champion du monde 2022 n’a pas convaincu le club turinois qui a décidé de ne pas lever l’option d’achat. Avec la Juve, il aura joué à 35 matches toutes compétitions pour 14 titularisations (1547 minutes de jeu), marqué un but et délivré une passe décisive. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, il va devoir se trouver un point de chute, n’entrant pas dans les plans de ses dirigeants.

L’inter Milan et l’AC Milan aussi intéressés ?

Ces derniers jours, le nom de Galatasaray, l’Atlético de Madrid ou de l’AS Roma ont été avancés comme potentielles nouvelles équipes pour Leandro Paredes. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, la Lazio Rome s’intéresserait au milieu de terrain du PSG. Le club romain, qui est qualifié pour la Ligue des Champions, souhaite se renforcer afin de bien figurer en Champions League mais également en championnat. Et il penserait donc à Leandro Paredes pour renforcer son milieu. Le spécialiste du mercato explique que le PSG aura des exigences assez faibles pour laisser filer son joueur. Gianluca Di Marzio conclut en expliquant que Paredes pourrait aussi devenir une opportunité pour les deux clubs de Milan. Le joueur aimerait rester en Italie et disputer la Ligue des Champions.