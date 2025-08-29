La LdC, les droits TV, le mercato, le Ballon d’Or… Nasser al-Khelaïfi se confie

En marge du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, s’est exprimé sur divers sujets entourant le club parisien.

Le PSG est désormais fixé. Tenant du titre, le club de la capitale a hérité d’un tirage ardu pour sa phase de ligue de la Ligue des champions (FC Barcelone, Bayern Munich, Atalanta Bergame, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Portugal, Newcastle et Athletic Bilbao). Un nouveau parcours de combattant pour les joueurs de Luis Enrique. Mais pas de quoi effrayer le président des Rouge & Bleu, Nasser al-Khelaïfi. Après ce tirage au sort, le patron parisien a accordé un entretien au quotidien L’Equipe. L’occasion pour lui d’évoquer les sujets du moment et d’afficher son inquiétude au sujet des droits TV domestiques.

Son sentiment après ce tirage au sort

« C’est la Ligue des champions. Ce sont les meilleurs clubs qui disputent cette compétition. Les plus belles équipes au monde jouent ces matches. On a besoin d’être prêts pour gagner ces rencontres. Il faut travailler, être concentrés. Après, pour le résultat, seul Dieu le sait. »

Le mercato du PSG est-il terminé ?

« La clôture officielle, c’est lundi. Mais on est bien, on est contents de notre effectif. Je ne pense pas que l’on va être très actif. On va peut-être vendre quelques joueurs. Mais on est satisfaits de ce que l’on a. »

Les droits domestiques moins importants que les concurrents européens

« C’est très difficile. Aujourd’hui, je ne sais pas combien on va toucher de droits nationaux. L’année dernière, on savait… Cette saison, on ne sait rien. Je suis très inquiet pour les clubs français. Il y a des projets qui dépendent beaucoup des droits télé. Je ne sais pas comment ils vont faire. »

La nouvelle plateforme Ligue 1+

« J’espère que cette chaîne va marcher. J’ai demandé combien on allait toucher, mais je n’ai pas de réponse. C’est la première fois depuis quatorze ans que l’on est là qu’on ne sait pas quelle somme on va percevoir. Je suis évidemment plus inquiet pour les clubs qui n’ont pas beaucoup d’autres revenus que ceux des droits télé. Cela va être très dur, très difficile. Je laisse travailler LFP Media (la filiale commerciale de la Ligue). Mais à la fin, je veux voir combien le PSG reçoit… »

En zone mixte, Nasser al-Khelaïfi a aussi été questionné par des journalistes espagnols sur le Ballon d’Or. « Dembélé favori pour le Ballon d’Or ? Oui, bien sûr. Dembélé est un joueur extraordinaire, qui travaille vraiment pour l’équipe, c’est aussi une personne incroyable… Je pense que vous le savez tous, vous, alors j’espère que tout le monde donnera son opinion honnête sur ce sujet. Vous aimez Lamine Yamal ? J’aime bien Dembélé. »