La LFP assigne en référé beIN Sports (L’E)

Le flou règne autour des diffuseurs de la Ligue 1. Alors qu’Amazon possède 80% des droits du football français depuis juin contre une somme de 250M€ par saison, des différends existent entre Canal Plus, beIN SPORTS et la LFP concernant le lot 3. Acquis par beIN en mai 2018 pour 332M€ par saison et sous-licencié à Canal Plus, l’incertitude demeure concernant les diffusions des deux matches de Ligue 1 (samedi 21h et dimanche 17h).

En effet, il y a quelques jours le tribunal du commerce de Nanterre a autorisé la chaîne cryptée à suspendre son contrat de sous-licence signé en février 2020 avec beIN SPORTS. Ainsi, le diffuseur qatari reste le titulaire de ce lot 3. Mais face aux nombreuses incertitudes, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé d’assigner BeIN Sports en référé, selon les informations de L’Equipe. “La Ligue a assigné en référé, ce mardi, beIN Sports devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu’il s’engage formellement à produire, diffuser et évidemment payer les deux matches du lot 3.” L’audience aura lieu ce vendredi. Avec cette action, la LFP souhaite obtenir la garantie que la chaîne qatari honore ses obligations contractuelles.“Le 5 août, la première échéance du contrat (56 millions d’euros) doit être versée et la LFP n’est, pour l’heure, pas du tout certaine que beIN Sports va régler la facture”, précise le quotidien sportif.