La LFP officialise le lancement de sa chaîne Ligue 1

Après plusieurs échecs avec ses droits TV, la Ligue de Football Professionnel a lancé un grand projet : créer sa propre chaîne de Ligue 1. Et cette annonce a été officialisée ce mardi 1er juillet 2025 par la LFP. Dans un communiqué, l’instance de football donne plus de détails. Après une réunion, le collège des présidents de clubs de Ligue 1, le Comité de Supervision de LFP Media et le Conseil d’Administration de la LFP ont adopté un nouveau projet : « la création d’une plateforme TV et digitale entièrement dédiée à la Ligue 1 McDonald’s, gérée et pilotée par LFP Media. »

Un abonnement de 14,99€ par mois avec engagement

Cette plateforme sera disponible dès le lancement de la saison 2024-2025 le 15 août prochain et diffusera « les dix plus belles affiches de la saison, huit matches en direct en exclusivité chaque journée du vendredi au dimanche, accompagnés d’un grand magazine – proposé en clair – le dimanche soir. » La Ligue a également dévoilé le tarif pour ce nouveau produit : une offre à 14,99€ par mois avec engagement. « Une conférence de presse de lancement sera organisée jeudi 10 juillet afin de présenter la nouvelle plateforme de la Ligue de Football Professionnel », conclut le communiqué. On rappelle que la saison prochaine beIN SPORTS continuera de diffuser son unique match du samedi à 17h.