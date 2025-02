La LFP prendra sa décision mardi sur le possible report de PSG / Lille

Lille a fait la demande à la LFP de déplacer son match contre le PSG qui intervient quelques jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions. L’instance décidera de ce possible report mardi.

Le PSG et Lille sont les deux derniers clubs français encore en lice en Ligue des champions. Les deux équipes affronteront respectivement Liverpool et le Borussia Dortmund en huitièmes de finale. Les deux équipes s’affrontent le week-end avant les huitièmes de finale aller, le samedi 1er mars prochain. Mais le LOSC, qui doit se déplacer en Allemagne trois jours plus tard, aimerait que ce choc de la 24e journée de Ligue 1 soit reporté à une date ultérieure. Il en a fait officiellement la demande hier.

Une décision prise lors du bureau de la LFP

Selon L’Equipe, la décision sur l’éventuel report de ce PSG / Lille sera prise mardi. La LFP ne souhaite pas se précipiter pour acter une décision qui n’est pas simple à prendre et qui risque de ne pas satisfaire tout le monde, indique le quotidien sportif. Elle va attendre la réunion de son bureau prévue mardi pour trancher ce dossier devenu brûlant en fonction des hypothèses qui seront sur la table. « Au sein du bureau de la Ligue, un organe de décision resserré, le PSG et Lille ne sont pas représentés, ce qui tombe bien. Les membres sont Vincent Labrune, le patron de la LFP, qui en assure la présidence, David Terrier, le président de l’UNFP, le syndicat des joueurs, Jean-Pierre Caillot (Reims), Pablo Longoria (OM), Pierre-Olivier Murat (Rodez, L2), Marc Keller (Strasbourg) et Laurent Nicollin (Montpellier) », conclut L’Equipe.