La LFP va étudier le contentieux opposant Mbappé au PSG

Alors qu’il a rejoint le Real Madrid libre de tout contrat, Kylian Mbappé a refait parler de lui dans l’actualité du PSG ces derniers jours. Il réclame en effet 55 millions d’euros au club de la capitale pour des impayés de salaires et primes. La commission juridique de la LFP va débuter son étude du dossier.

L’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé a mal terminé. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club de la capitale, l’attaquant avait fait savoir à Nasser al-Khelaïfi mi-février qu’il ne comptait pas prolonger son contrat avec le PSG et qu’il quitterait donc les Rouge & Bleu libre de tout contrat. Un choix qui n’a pas plu au président du PSG, alors que l’international français avait promis à plusieurs reprises qu’il ne quitterait pas Paris sans indemnité de transfert. En fin de saison, il a moins joué et les deux parties se sont quittés sur la finale de Coupe de France remportée par le PSG contre Lyon (2-1).

Les deux parties seront convoquées dans un deuxième temps

Mais alors qu’il a rejoint le Real Madrid le 1er juillet dernier, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a refait parler de lui dans l’actualité des Rouge & Bleu il y a quelques jours. En effet, l’attaquant a saisi la LFP et l’UEFA pour réclamer au PSG 55 millions d’euros pour des impayés de salaires et de primes. Ce mardi, L’Equipe rapporte que la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) va commencer son étude du dossier cette semaine. Cette dernière va se pencher sur les différents documents reçus. Les deux parties seront convoquées dans un deuxième temps pour s’expliquer et défendre leur position, indique le quotidien sportif.