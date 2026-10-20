La Ligue 1 dévoile la programmation de la 13e à la 18e journée
La Ligue 1 2026-2027 bat actuellement son plein. Ce mardi, elle a dévoilé la programmation de six journées, de la 13e à la 18e, d’un coup. Le PSG jouera notamment le Paris FC, Lens et l’AS Monaco.
La saison 2026-2027 de Ligue 1 compte déjà sept journées. Après un début difficile (deux nuls, une défaite), le PSG a enchaîné quatre victoires pour se retrouver co-leader du championnat. Après le match contre le FC Barcelone en Ligue des champions ce mardi soir, le PSG retrouvera la Ligue 1 avec la réception – au Parc des Princes – du leader (à la différence de buts) Lyon dimanche soir. Ce mardi après-midi, la Ligue 1 a dévoilé la programmation de six journées, de la 13e à la 18e. Lors de ces six matches, le PSG jouera contre Toulouse, le Paris FC, au Parc des Princes, Lens, Angers, l’AJ Auxerre au Parc et l’AS Monaco.
La programmation de la 13e journée de Ligue 1
- Vendredi 4 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue
1+
- Toulouse FC – Paris Saint-Germain
- Samedi 5 décembre 2026 à 17h15 sur Ligue
1+
- LOSC – AJ Auxerre
- Samedi 5 décembre 2026 à 20h45 sur
Ligue 1+
- RC Lens – Havre AC
- AS Monaco – Angers SCO
- RC Strasbourg Alsace – FC Lorient
- Paris FC – Le Mans FC
- Dimanche 6 décembre 2026 à 15h00 sur Ligue
1+
- ESTAC Troyes – Olympique Lyonnais
- Dimanche 6 décembre 2026 à 17h15 sur Ligue
1+
- Stade Rennais FC – Stade Brestois 29
- Dimanche 6 décembre 2026 à 20h45 sur
Ligue 1+
- Olympique de Marseille – OGC Nice
La programmation de la 14e journée de Ligue 1
- Vendredi 11 décembre 2026 à 20h45 sur
Ligue 1+
- AJ Auxerre – Toulouse FC
- Samedi 12 décembre 2026 à 17h15 sur
Ligue 1+
- Paris Saint-Germain – Paris FC
- Samedi 12 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue
1+
- OGC Nice – RC Lens
- Angers SCO – RC Strasbourg Alsace
- Stade Brestois 29 – ESTAC Troyes
- Havre AC – Le Mans FC
- Dimanche 13 décembre 2026 à 15h00 sur Ligue
1+
- FC Lorient – LOSC
- Dimanche 13 décembre 2026 à 17h15 sur Ligue
1+
- Stade Rennais FC – AS Monaco
- Dimanche 13 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue
1+
- Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille
La programmation de la 15e journée de Ligue 1
- Samedi 2 janvier 2027 à 17h00 sur Ligue
1+
- Stade Brestois 29 – Olympique de Marseille
- Samedi 2 janvier 2027 à 21h00 sur Ligue
1+
- AS Monaco – OGC Nice
- ESTAC Troyes – Stade Rennais FC
- Toulouse FC – Angers SCO
- FC Lorient – AJ Auxerre
- Paris FC – Havre AC
- Dimanche 3 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue
1+
- Le Mans FC – Olympique Lyonnais
- Dimanche 3 janvier 2027 à 17h15 sur
Ligue 1+
- LOSC – RC Strasbourg Alsace
- Dimanche 3 janvier 2027 à 20h45 sur
Ligue 1+
- RC Lens – Paris Saint-Germain
Le programme de la 16e journée de Ligue 1
- Vendredi 15 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue
1+
- Olympique de Marseille – LOSC
- Samedi 16 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue
1+
- Angers SCO – Paris Saint-Germain
- Samedi 16 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue
1+
- Stade Rennais FC – RC Lens
- RC Strasbourg Alsace – Le Mans FC
- OGC Nice – Havre AC
- AJ Auxerre – ESTAC Troyes
- Dimanche 17 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue
1+
- Paris FC – Toulouse FC
- Dimanche 17 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue
1+
- AS Monaco – Stade Brestois 29
- Dimanche 17 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue
1+
- Olympique Lyonnais – FC Lorient
- À lire aussi : Le PSG co-leader, première chute pour Monaco… Les résultats de la septième journée de Ligue 1
Le programme de la 17e journée de Ligue 1
- Vendredi 22 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue
1+
- ESTAC Troyes – AS Monaco
- Samedi 23 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue
1+
- LOSC – Paris FC
- Samedi 23 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue
1+
- Paris Saint-Germain – AJ Auxerre
- RC Lens – Stade Brestois 29
- Toulouse FC – OGC Nice
- Le Mans FC – Angers SCO
- Dimanche 24 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue
1+
- Havre AC – Stade Rennais FC
- Dimanche 24 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue
1+
- FC Lorient – Olympique de Marseille
- Dimanche 24 janvier 2027 à 20h45 sur
Ligue 1+
- RC Strasbourg Alsace – Olympique Lyonnais
La programmation de la 18e journée de Ligue 1
- Vendredi 29 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue
1+
- Stade Brestois 29 – RC Strasbourg Alsace
- Samedi 30 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue
1+
- AS Monaco – Paris Saint-Germain
- Samedi 30 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue
1+
- Toulouse FC – RC Lens
- Paris FC – AJ Auxerre
- Le Mans FC – OGC Nice
- Angers SCO – Havre AC
- Dimanche 31 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue
1+
- Stade Rennais FC – FC Lorient
- Dimanche 31 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue
1+
- Olympique de Marseille – ESTAC Troyes
- Olympique de Marseille – ESTAC Troyes
- Dimanche 31 janvier 2027 à 20h45 sur
Ligue 1+
- Olympique Lyonnais – LOSC