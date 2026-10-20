La Ligue 1 dévoile la programmation de la 13e à la 18e journée

La Ligue 1 2026-2027 bat actuellement son plein. Ce mardi, elle a dévoilé la programmation de six journées, de la 13e à la 18e, d’un coup. Le PSG jouera notamment le Paris FC, Lens et l’AS Monaco.

La saison 2026-2027 de Ligue 1 compte déjà sept journées. Après un début difficile (deux nuls, une défaite), le PSG a enchaîné quatre victoires pour se retrouver co-leader du championnat. Après le match contre le FC Barcelone en Ligue des champions ce mardi soir, le PSG retrouvera la Ligue 1 avec la réception – au Parc des Princes – du leader (à la différence de buts) Lyon dimanche soir. Ce mardi après-midi, la Ligue 1 a dévoilé la programmation de six journées, de la 13e à la 18e. Lors de ces six matches, le PSG jouera contre Toulouse, le Paris FC, au Parc des Princes, Lens, Angers, l’AJ Auxerre au Parc et l’AS Monaco.

La programmation de la 13e journée de Ligue 1

Vendredi 4 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Toulouse FC – Paris Saint-Germain



Samedi 5 décembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ LOSC – AJ Auxerre



Samedi 5 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ RC Lens – Havre AC AS Monaco – Angers SCO RC Strasbourg Alsace – FC Lorient Paris FC – Le Mans FC



Dimanche 6 décembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ ESTAC Troyes – Olympique Lyonnais



Dimanche 6 décembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Stade Rennais FC – Stade Brestois 29



Dimanche 6 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Olympique de Marseille – OGC Nice



La programmation de la 14e journée de Ligue 1

Vendredi 11 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ AJ Auxerre – Toulouse FC



Samedi 12 décembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Paris Saint-Germain – Paris FC



Samedi 12 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ OGC Nice – RC Lens Angers SCO – RC Strasbourg Alsace Stade Brestois 29 – ESTAC Troyes Havre AC – Le Mans FC



Dimanche 13 décembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ FC Lorient – LOSC



Dimanche 13 décembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Stade Rennais FC – AS Monaco



Dimanche 13 décembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille



La programmation de la 15e journée de Ligue 1

Samedi 2 janvier 2027 à 17h00 sur Ligue 1+ Stade Brestois 29 – Olympique de Marseille



Samedi 2 janvier 2027 à 21h00 sur Ligue 1+ AS Monaco – OGC Nice ESTAC Troyes – Stade Rennais FC Toulouse FC – Angers SCO FC Lorient – AJ Auxerre Paris FC – Havre AC



Dimanche 3 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue 1+ Le Mans FC – Olympique Lyonnais



Dimanche 3 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+ LOSC – RC Strasbourg Alsace



Dimanche 3 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+ RC Lens – Paris Saint-Germain



Le programme de la 16e journée de Ligue 1

Vendredi 15 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+ Olympique de Marseille – LOSC



Samedi 16 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+ Angers SCO – Paris Saint-Germain



Samedi 16 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+ Stade Rennais FC – RC Lens RC Strasbourg Alsace – Le Mans FC OGC Nice – Havre AC AJ Auxerre – ESTAC Troyes



Dimanche 17 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue 1+ Paris FC – Toulouse FC



Dimanche 17 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+ AS Monaco – Stade Brestois 29



Dimanche 17 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+ Olympique Lyonnais – FC Lorient



À lire aussi : Le PSG co-leader, première chute pour Monaco… Les résultats de la septième journée de Ligue 1

Le programme de la 17e journée de Ligue 1

Vendredi 22 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+ ESTAC Troyes – AS Monaco



Samedi 23 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+ LOSC – Paris FC



Samedi 23 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+ Paris Saint-Germain – AJ Auxerre RC Lens – Stade Brestois 29 Toulouse FC – OGC Nice Le Mans FC – Angers SCO



Dimanche 24 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue 1+ Havre AC – Stade Rennais FC



Dimanche 24 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+ FC Lorient – Olympique de Marseille



Dimanche 24 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+ RC Strasbourg Alsace – Olympique Lyonnais



La programmation de la 18e journée de Ligue 1

Vendredi 29 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+ Stade Brestois 29 – RC Strasbourg Alsace



Samedi 30 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+ AS Monaco – Paris Saint-Germain



Samedi 30 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+ Toulouse FC – RC Lens Paris FC – AJ Auxerre Le Mans FC – OGC Nice Angers SCO – Havre AC



Dimanche 31 janvier 2027 à 15h00 sur Ligue 1+ Stade Rennais FC – FC Lorient



Dimanche 31 janvier 2027 à 17h15 sur Ligue 1+ Olympique de Marseille – ESTAC Troyes



Dimanche 31 janvier 2027 à 20h45 sur Ligue 1+ Olympique Lyonnais – LOSC







