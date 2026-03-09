La Ligue des champions, Marquinhos, Luis Enrique… Willian Pacho se confie

Arrivé l’été dernier, Willian Pacho s’est très rapidement imposé comme un pilier du onze du PSG. La Ligue des champions, Luis Enrique, Marquinhos… Le défenseur central s’est longuement confié.

Willian Pacho est l’un des meilleurs défenseurs au monde. Arrivé au PSG durant l’été 2024 dans l’anonymat le plus complet, il est très rapidement devenu un cadre de l’effectif de Luis Enrique. Deux jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea, l’international équatorien s’est longuement confié au site de l’UEFA. La finale de la Ligue des champions, Luis Enrique, Marquinhos ou encore son numéro 51, son face à face avec son ami Moisés Caicedo…

Moisés Caicedo

« C’est mon meilleur ami. On se connaît depuis 2016 ou 2017. À Independiente del Valle, nous avons partagé un appartement quand nous avons dû quitter le centre de formation. On cuisinait, on faisait la vaisselle ensemble… Le voir réussir en Europe m’a motivé. L’affronter maintenant en UEFA Champions League rendra ce match très spécial. »

Marquinhos

« Marquinhos est une personne incroyable. Il m’a soutenu dès le premier jour. C’est un exemple par sa volonté de toujours gagner. Le fait qu’il parle espagnol a été crucial pour moi. Il m’aide à comprendre le jeu, à anticiper et à bien me placer. Ici, l’équipe veut toujours dominer et jouer un football positif, ce qui change de mes expériences précédentes, et il m’a aidé à m’adapter à ce style et à bien orienter mon corps sur le terrain. »

Le numéro 51

« J’ai porté le 51 longtemps à Independiente del Valle, puis au Royal Antwerp FC. J’y suis attaché et j’aime garder le même numéro partout, mais la raison principale est effectivement ma mère, car elle nous a quittés à cet âge. C’est une façon de me souvenir d’elle, cela me donne de la force à chaque match pour donner le meilleur de moi-même. J’ai été très heureux de pouvoir le choisir aussi ici, au PSG. »

La victoire en Ligue des champions

« Ce sont des moments d’une émotion rare. Enfant, je n’aurais jamais cru cela possible. Quand c’est arrivé, j’ai senti que j’avais réussi, que c’était un rêve devenu réalité. J’ai remercié les personnes qui m’ont aidé, ainsi que Dieu pour ce talent partagé avec mes coéquipiers. Je me suis même demandé pourquoi moi, alors qu’il y a tant de joueurs talentueux, mais j’ai fini par réaliser et j’ai pu fêter cela avec ma famille. »

Son intervention sur Barella avant le but du 2-0

« Il ne faut jamais abandonner un ballon car on ne sait jamais ce qui peut arriver. C’est ma mentalité : lutter jusqu’au bout et tout donner. J’ai senti que je pouvais avoir ce ballon et j’ai réussi à le dégager. Quand cela a débouché sur un but pour mener 2-0, j’étais ravi d’avoir pu aider mes coéquipiers de cette manière. »

À lire aussi : La folle anecdote de Luis Campos sur la signature de Pacho

Le travail de Luis Enrique

« C’est un grand homme. Il est très attentif et s’intéresse plus à l’humain qu’au footballeur, ce que j’apprécie énormément car il a été joueur et nous comprend. Sur le terrain, il nous transmet cette faim de victoire et cette envie de s’améliorer chaque jour. Depuis mon arrivée, j’ai cette mentalité en tête : on peut toujours progresser par le travail. Je préfère me concentrer sur moi-même et sur l’équipe plutôt que sur la presse. »