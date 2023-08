La Ligue des CSiens : Bilan de la 1ère journée

La première de journée de L1 est terminée et même si notre club préféré n’a pas obtenu le résultat espéré, certains d’entre vous ont pu se consoler en enchainant les bons pronos dans notre Ligue Mon Petit Prono.

Avant tout je tenais à m’excuser car j’ai un peu été vite en besogne concernant les règles sur le score exact. Un score exact trouvé rapporte minimum 20 points de plus mais ce bonus peut augmenter en fonction de la rareté du score (2-1 est plus fréquent que 5-1 par exemple). Ce bonus va de 20 points, si plus de 30 % des joueurs ont donné ce score, jusqu’à 100 points si moins de 0,5% ont eu le score exact.

Sur les 147 participants, il y’en a 2 qui ont profité de cette première journée pour faire plus de 1000 points. Il s’agit d‘Anterosurpise qui est en tête avec 1095 points grâce à ses 8 bons pronos (sur 9 matchs, c’est une sacré performance !) dont 3 avec le score exact. Sa seule erreur du week-end était sur la défaite de Lens à Brest, autant dire qu’il peut regretter les 2 pénaltys concédés par les sangs et or. Sur la deuxième marche du podium, nous retrouvons Jbb28 qui totalise 6 bons pronos dont 3 scores exacts, notamment le 5-1 entre Rennes et Metz qui lui ont rapporté 100 points de plus car c’est un score « Ultra rare ». Il compte déjà 1033 points, après seulement 1 journée. C’est Mimo17 qui complète le podium avec 7 bons pronos dont 3 exacts avec notamment le 2-2 entre Montpellier et le Havre qui lui rapporte 169 points rien que sur ce match. Sa connaissance de la ligue des talents lui a rapporté 730 points.

Derrière c’est très serré car entre le 4eme (Ben) et le 8eme (Rai_10) il n’y a que 61 points. Dans le bas de classement il y a quand même 7 participants qui attendent de marquer leurs premiers points, dont un supporter du FC Nantes qui s’est glissé parmi nous. Si tu passes par là tu es le bienvenu mais tu dois te sentir un peu comme le point noir au milieu du yang.

La prochaine journée de L1 débute vendredi à 21h, cela vous laissez quelques jours pour réfléchir à vos pronos et votre stratégie. N’oubliez pas qu’il faut valider chaque score avant le coup d’envoi du match

Pour les CSiens n’ayant pas encore rejoint la ligue vous pouvez le faire en rentrant le code suivant : RK9BFFN7 sur l’application Mon Petit Prono, quand à moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain point classement de la ligue « Expertise CS »