Hervé Renard dévoile la liste de ses joueuses sélectionnées pour le prochain rassemblement avec six Parisiennes, mais sans Marie-Antoinette Katoto.

Le sélectionneur de l’Équipe de France Féminine, Hervé Renard, révèle ses 24 joueuses sélectionnées pour participer aux prochains matchs de Ligue des Nations. Les Bleues se rassembleront le 27 et 31 octobre pour affronter la Norvège dans une double confrontation décisive pour la suite de la compétition. Du côté des Parisiennes, six joueuses ont été appelées par le sélectionneur français : Constance Picaud, Elisa de Almeida, Sakina Karchaoui, Jade Le Guilly, Grace Geyoro et l’attaquante Sandy Baltimore. La surprise de la liste repose sur l’absence de Marie-Antoinette Katoto. Tout juste rétablie de ses ligaments croisés, la Parisienne a été jugée trop juste dans sa reprise pour reprendre un rythme de croisière avec la sélection. Un repos supplémentaire qui ne sera pas de refus pour la française, qui enchaîne les matchs depuis son retour.

La liste complète d’Hervé Renard :

Gardiennes : Solène Durand (EA Guingamp), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus), Constance Picaud (PSG) .

Solène Durand (EA Guingamp), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus), . Défenseures : Selma Bacha (OL), Estelle Cascarino (Manchester United), Elisa de Almeida (PSG) , Sakina Karchaoui (PSG) , Maëlle Lakrar (Montpellier HSC), Jade Le Guilly (PSG) , Griedge Mbock (OL), Wendie Renard (OL).

Selma Bacha (OL), Estelle Cascarino (Manchester United), , , Maëlle Lakrar (Montpellier HSC), , Griedge Mbock (OL), Wendie Renard (OL). Milieux : Grace Geyoro (PSG) , Amandine Henry (Angel City), Léa Le Garrec (FC Fleury 91), Amel Majri (OL), Sandie Toletti (Real Madrid).

, Amandine Henry (Angel City), Léa Le Garrec (FC Fleury 91), Amel Majri (OL), Sandie Toletti (Real Madrid). Attaquantes : Viviane Asseyi (West Ham), Sandy Baltimore (PSG), Vicki Becho (OL), Mathilde Bourdieu (PFC), Kadidiatou Diani (OL), Julie Dufour (PFC), Eugénie Le Sommer (OL), Clara Matéo (PFC).