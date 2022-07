La liste des 11 joueurs indésirables au PSG

Avec la toute nouvelle politique entamée par Luis Campos et le PSG, l’effectif parisien devrait s’amincir lors de ce mercato. Vendre, c’est la mission qui a été confiée à Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG (2017-2019). Si l’opération dégraissage n’a pas encore totalement débuté, une liste de joueurs dont le PSG souhaite se séparer cet été a déjà été imaginée.

Certains joueurs ouverts à la discussion

Le Parisien a dévoilé l’intégralité de la liste des indésirables. Les joueurs qui peuvent quitter la capitale d’ici le 1er septembre sont les suivants : Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe, Julian Draxler et Mauro Icardi. Faire partir autant de joueurs en un seul mercato est une mission très délicate. Mais comme on peut le lire dans Le Parisien, certains parisiens sont ouverts à la discussion pour un départ : Kehrer, Draxler, Diallo, Wijnaldum, Kurzawa et Paredes. La vente la plus facile à réaliser serait celle de Dina Ebimbe qui possède une belle cote en Allemagne. Mauro Icardi fait de la résistance mais pourrait être poussé vers l’Italie.

Il n’est pas à exclure que certains joueurs, non présents dans cette liste, pourraient partir du club s’ils ne s’investissent pas pleinement dans le nouveau projet parisien.