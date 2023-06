La liste des cibles du PSG pour le mercato estival

Cet été, le PSG devrait être très actif sur le marché des transferts que ce soit dans le sens des départs ou celui des arrivées. Les dirigeants parisiens ont une liste de cibles qu’il aimerait faire signer cet été.

Après une saison compliquée, le PSG compte frapper un grand coup lors du mercato estival. Pour aller chercher tous ses objectifs, il a pisté plusieurs joueurs afin de se renforcer qualitativement. Il doit aussi remplacer Lionel Messi et Sergio Ramos, qui ont quitté le club libre de tout contrat. Il y a aussi l’incertitude autour de l’avenir de Neymar et la situation de Kylian Mbappé. Il a officialisé son souhait de ne pas lever l’option de prolongation de contrat jusqu’en juin 2025. Le PSG ne comptant pas le laisser partir libre dans un an, il y a deux solutions. Soit il prolonge soit il sera vendu cet été.

Hugo Ekitike pourrait quitter le club

Alors qu’il a déjà bouclé quasiment quatre recrues (Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Kang-In Lee), le PSG ne compte pas s’arrêter-là. Selon les informations de Sky Sport Deutschland, Nasser al-Khelaïfi – le président parisien – aurait établi une liste de cibles pour le mercato estival des Rouge & Bleu. Et dans cette dernière figure Victor Osimhen, Bernardo Silva, Cher Ndour et Marcus Thuram. Du côté des départs, Hugo Ekitike devrait ne plus être dans l’effectif. Florian Plettenberg n’évoque pas plus que ça le dossier de l’ancien rémois, qui a été associé à des clubs allemands ces dernières semaines.