La liste du PSG pour la Ligue des champions dévoilée

Depuis jeudi dernier, le PSG connaît ses adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Ce mercredi, l’UEFA a dévoilé la liste du PSG pour cette C1.

La saison 2025-2026 du PSG a été lancée il y a trois semaines. Les Parisiens retrouveront les terrains le 14 septembre avec la réception – au Parc des Princes – du RC Lens dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Trois jours plus tard, les Parisiens, toujours au Parc des Princes, commenceront leur campagne européenne avec la rencontre contre l’Atalanta Bergame. Ce mercredi, l’UEFA a dévoilé la liste concoctée par Luis Enrique pour cette phase de ligue de la Ligue des champions.

Presnel Kimpembe absent de cette liste

Il y a une seule absence de marque, celle de Presnel Kimpembe. Un nouveau signe que le titi du PSG devrait quitter le club de la capitale, lui qui est annoncé proche de rejoindre le Qatar pour poursuivre et relancer sa carrière, lui qui a été absent des terrains pendant presque deux ans. Sans surprise, les recrues Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin figurent dans cette liste tout comme le jeune Noham Kamara. Martin James et David Boly figurent eux dans la liste B.

La liste du PSG pour la Ligue des champions