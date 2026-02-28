La magnifique anecdote de Mory Diaw sur le penalty arrêté contre Doué

Ce samedi soir, lors de la victoire du PSG au Havre, Désiré Doué a vu son penalty stoppé par Mory Diaw. Le gardien havrais est revenu sur cet arrêt, avec une belle anecdote.

Si le PSG s’est imposé ce samedi soir sur la pelouse du Havre dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, il n’a marqué qu’un seul but, Bradley Barcola envoyant le ballon de la tête dans le but havrais après un magnifique centre de Lee Kang-in. Dans cette rencontre, les Parisiens se sont procurés de très nombreuses occasions mais ont encore péché dans la finition, tombant également sur un Mory Diaw très en forme dans les buts havrais avec pas moins de sept arrêts.

« Je suis supporter du PSG. Je l’ai vu tirer contre Liverpool »

Parmi ces sept parades, il y a un penalty de Désiré Doué. Le gardien formé au PSG a été questionné à l’issue du match sur ce penalty stoppé. Au micro de Ligue 1 +, il a livré une anecdote géniale au moment de raconter son arrêt. « Je suis supporter du PSG. Je l’ai vu tirer contre Liverpool, j’ai choisi le côté où il a tiré et ça m’a réussi. » Cette saison, les penaltys ne réussissent pas au PSG. Il en a en effet converti que la moitié (cinq sur dix) et reste sur trois ratés consécutifs, avec trois joueurs différents, Ousmane Dembélé face à Newcastle, Vitinha contre Monaco et donc Désiré Doué ce soir. Bradley Barcola en avait raté un aussi en début de saison contre l’Atalanta Bergame. Malgré cette statistique, le PSG a remporté ses trois derniers trophées lors des séances de tirs au but, un paradoxe.